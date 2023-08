Sondaggi politici/ FdI sale al 29%, Pd stabile al 20,1%. In calo Lega e Forza Italia

Come ogni settimana, è giunto il momento di andare a conoscere la supermedia dei sondaggi Quorum/Youtrend per l’agenzia Agi. Le rilevazioni riportano qualche scostamento da non sottovalutare. In vetta alla classifica nessuna sorpresa: Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni si conferma primo partito e cresce dello 0,2 per cento, attestandosi al 29,0 per cento. Subito dietro spazio al Partito Democratico: i dem di Elly Schlein stabili al 20,1 per cento. Terza piazza per il Movimento 5 Stelle, che passa dal 15,8 al 16,0 per cento.

Calo dello 0,2 per cento sia per la Lega che per Forza Italia: il Carroccio di Matteo Salvini è quotato al 9,2 per cento, mentre gli azzurri sono al 7,4 per cento. Nessuna novità per Azione di Calenda, stabile al 3,7 per cento. Stesso discorso per l’Alleanza Verdi e Sinistra, ferma al 3,2 per cento. Italia Viva di Matteo Renzi perde lo 0,1 per cento e si porta al 2,9 per cento, mentre +Europa scende al 2,3 per cento. Infine spazio a Italexit all’1,9 per cento (=), Unione Popolare all’1,4 per cento (-0,3 per cento) e Noi Moderati allo 0,8 per cento (+0,1 per cento).

Sondaggi politici: i dati sull’inchiesta Covid

Torniamo adesso ai sondaggi di Termometro Politico e poniamo l’accento sulle rilevazioni sull’archiviazione delle posizioni dell’ex premier Conte, dell’ex ministro Speranza e del governatore lombardo Fontana riguardo l’inchiesta sul Covid-19. Emerge grande spaccatura: per il 21% è un’ingiustizia, si dovrebbe indagare a fondo sulla gestione dell’emergenza sia del governo nazionale sia delle regioni. Per il 31% è giusta l’archiviazione per Conte e Speranza, ma non per Fontana: il comportamento della Regione Lombardia è stato inadeguato; mentre per il 23,7% è giusta l’archiviazione per Fontana ma non per Conte e Speranza: la gestione della pandemia da parte del governo centrale è stata pessima. Per il 21,2% invece è giusta l’archiviazione per tutti: si è trattato da entrambe le parti di scelte politiche, che non è possibile giudicare da un punto di vista puramente legale. Il restante 3,1% ha preferito non rispondere al quesito.

