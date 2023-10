Sondaggi politici/ FdI sale al 29,1%, in calo Pd e M5s. Armi all’Ucraina solo per il 47%

Nuovo appuntamento con i sondaggi politici firmati da Swg per Tg La7. Partiamo dalle intenzioni di voto, in vetta alla classifica troviamo ancora una volta Fratelli d’Italia: il partito del premier Giorgia Meloni guadagna lo 0,4 per cento e si attesta al 29,1 per cento. In calo i principali competitor: il Partito Democratico di Elly Schlein passa dal 19,8 al 19,5 per cento, mentre il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte perde lo 0,2 per cento e si attesta al 16,7 per cento.

Sondaggi politici/ FdI sale al 29,7%, Pd scende al 19,5%. In risalita M5s e Lega

I sondaggi politici realizzati da Swg segnalano il ribasso della Lega: il Carroccio guidato da Matteo Salvini perde lo 0,3 per cento e scende al 9,8 per cento. Nessuna variazione per Forza Italia: gli azzurri restano stabili al 6,5 per cento. Tra i partiti minori Azione sale al 3,9 per cento, mentre l’alleanza Verdi-Sinistra è quotata al 3,4 per cento. +Europa stabile al 2,6 per cento, chiudono la classifica Italia Viva al 2,4 per cento, Per l’Italia con Paragone all’1,8 per cento e Unione Popolare all’1,5 per cento. La percentuale di astenuti e indecisi è data al 39 per cento.

Sondaggio Noto: “caos migranti? Colpe Ue anche per elettori di sinistra”/ “Meloni non perde consensi perché…”

Sondaggi politici: i dati di Swg

Andiamo a conoscere i sondaggi sulla guerra in Ucraina, in netto ribasso la preoccupazione degli italiani sul conflitto tra Mosca e Kiev. Dal 48 per cento del febbraio 2022 al 25 per cento del 29 settembre 2023: una percentuale quasi dimezzata. Una battuta anche sulle posizioni del governo italiano: per il 47 per cento l’Italia deve continuare ad inviare armi a Kiev. Entrando nel dettaglio, per il 28 per cento deve continuare ad inviare armi, ma fare pressioni per giungere a negoziati, anche al costo di fare perdere all’Ucraina parte del proprio territorio, mentre per il 19 per cento deve continuare ad inviare armi fintanto che la Russia non sarà sconfitta. Per il 32 per cento invece deve fermare l’invio di armi, mentre il restante 21 per cento ha preferito non rispondere al quesito.

LEGGI ANCHE:

Sondaggi politici/ FdI al 28,5%, Pd scende al 19,3%. Stabili FI e Lega

© RIPRODUZIONE RISERVATA