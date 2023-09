Sondaggi politici/ FdI scende al 27,7%, Pd perde lo 0,9%. Boom Lega: +2,2%

Primi sondaggi politici di Euromedia Research per Porta a Porta dopo la pausa estiva, non mancano le sorprese. Andiamo a conoscere le intenzioni di voto degli italiani, in vetta alla classifica c’è Fratelli d’Italia che però perde terreno: il partito del premier Giorgia Meloni è in calo dell’1,5 per cento e si attesta al 27,7 per cento. Non se la passa tanto meglio il Partito Democratico: i dem di Elly Schlein passano dal 20,2 al 19,3 per cento. Buone notizie per il Movimento 5 Stelle: i grillini di Giuseppe Conte guadagnano lo 0,7 per cento e sono quotati al 16,9 per cento.

I sondaggi politici di Euromedia Research segnalano l’importante balzo in avanti della Lega: il Carroccio guidato da Matteo Salvini guadagna il 2,2 per cento e balza al 10,6 per cento. Nessuno scostamento per Forza Italia: gli azzurri stabili al 7 per cento. Passando ai partiti minori, brusco calo per Azione e Italia Viva: il partito di Calenda passa dal 4,6 al 4 per cento, mentre quello di Renzi dal 4 al 3,2 per cento. Poi spazio a Alleanza Verdi e Sinistra al 2,7 per cento, +Europa con Emma Bonino al 2,6 per cento, Per l’Italia con Paragone al 2 per cento e Noi Moderati allo 0,5 per cento.

Sondaggi politici: i dati di Euromedia Research

“Ci sono stati degli aggiustamenti, è un po’ sceso Fdi, però è sempre primo partito e la Meloni è la politica leader più amata, con oltre il 40 per cento. A sinistra il Pd sta perdendo punti a favore del Movimento 5 Stelle e di +Europa di Emma Bonino. Pd e M5s stanno tornando molto vicini“, il commento di Alessandra Ghisleri, direttrice di Euromedia Research. Ma i suoi sondaggi hanno anche acceso i riflettori su uno degli argomenti più dibattuti nelle ultime settimane, ossia la pornografia. Secondo gli italiani influenza o distorce l’idea che un minore ha e avrà in futuro dell’amore? Per il 53,9 per cento la risposta è sì, mentre il 32,7 per cento è del parere opposto. Il restante 13,4 per cento ha preferito non rispondere al quesito.

