Sondaggi politici/ FdI scende al 28,5%, Pd sotto il 20%. In rialzo M5s e Lega

Non mancano sorprese e novità nella prima supermedia dei sondaggi politici di Youtrend/Quorum per Agi dopo la pausa estiva. Chi non riceve buone novelle è Fratelli d’Italia, che resta comunque il partito più votato del Paese: quello guidato da Giorgia Meloni perde mezzo punto percentuale e scende al 28,5 per cento. Passettini indietro anche per il Partito Democratico: i dem di Elly Schlein passa dal 20,1 al 19,9 per cento. Segno più invece per il Movimento 5 Stelle: i grillini di Giuseppe Conte guadagna lo 0,1 per cento e si porta al 16,1 per cento.

La supermedia dei sondaggi di Youtrend/Quorum per Agi riporta lo stesso rialzo anche per la Lega: il Carroccio di Matteo Salvini sale così al 9,3 per cento. In ribasso Forza Italia: gli azzurri perdono lo 0,2 per cento e si portano al 7,2 per cento. Tra i partiti minori spazio ad Azione al 3,8 per cento, Allenza Verdi Sinistra al 3,2 per cento e Italia Viva al 3 per cento. Chiudono la classifica +Europa al 2,4 per cento, Italexit al 2 per cento, Unione Popolare all’1,8 per cento e Noi Moderati allo 0,8 per cento.

Sondaggi politici: il gradimento dei ministri

Torniamo adesso ai sondaggi politici stilati da Lab 2101 per Affari Italiani e accendiamo i riflettori sulla top ten di gradimento tra i ministri del governo guidato da Giorgia Meloni. In vetta alla classifica troviamo il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti al 54 per cento. Segue Matteo Salvini (Infrastrutture e Trasporti) al 53 per cento. Tris al terzo posto al 52 per cento: il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso, quello agli Affari Esteri e Cooperazione internazionale Antonio Tajani e quello dello Sport e i giovani Andrea Abodi. Cinque ministri al 51 per cento: Marina Calderone (Lavoro e Politiche Sociali), Raffaele Fitto (Affari europei, Sud, Politiche di Coesione e PNRR), Anna Maria Bernini (Università e ricerca), Guido Crosetto (Difesa) e Francesco Lollobrigida (Agricoltura, Sovranità alimentare e Forestale). Chiude la top ten il ministro della Giustizia Carlo Nordio al 50 per cento.

