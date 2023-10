Sondaggi politici/ FdI scende al 28,7%, Pd sfiora quota 20%. Risale la Lega: +0,5%

Nuovo appuntamento con i sondaggi politici firmati da Swg per Tg La7. Qualche variazione degna di nota nelle intenzioni di voto degli italiani, ma non in vetta alla classifica: il primo partito si conferma Fratelli d’Italia, ora al 28,7 per cento, in calo dello 0,4 per cento. Secondo posto per il Partito Democratico, ora in rialzo: i dem di Elly Schlein passano dal 19,5 al 19,8 per cento. Terzo posto per il Movimento 5 Stelle: i grillini di Giuseppe Conte perdono lo 0,2 per cento e si portano al 16,5 per cento.

I sondaggi politici di Swg segnalano l’importante rialzo della Lega: il Carroccio guidato da Matteo Salvini guadagna mezzo punto percentuale e si porta al 10,3 per cento. Passettino indietro per Forza Italia: -0,1 per cento per gli azzurri, ora al 6,4 per cento. Tra i partiti minori, Azione di Carlo Calenda al 3,7 per cento, Verdi e Sinistra al 3,3 per cento e Italia Viva di Matteo Renzi al 2,5 per cento. Chiudono la classifica +Europa al 2,4 per cento, Per l’Italia con Paragone all’1,7 per cento e Unione Popolare all’1,6 per cento.

Sondaggi politici: i dati di Swg

Passiamo adesso ai sondaggi di Swg sulla magistratura e sulla sua autonomia. La fiducia nei confronti delle toghe si attesta al 47 per cento, con tendenze molto diverse a seconda dell’elettorato. Solo il 34 per cento degli elettori della maggioranza ha espresso fiducia, percentuale che sale al 72 per centro tra gli elettori delle opposizioni. Swg ha poi chiesto un parere sulla tesi della magistratura come contropotere che cerca di indirizzare e influenzare la politica: il 31 per cento è d’accordo, mentre per il 41 per cento queste affermazioni sono un tentativo di screditare la magistratura e favorire corruzione e attività illegali dei politici. Il restante 28 per cento ha preferito non rispondere al quesito. Una riflessione anche sull’autonomia delle toghe: per il 49 per cento in Italia bisognerebbe lasciare intatta l’autonomia della magistratura, mentre il 28 per cento bisognerebbe ridurla. Il restante 23 ha preferito non rispondere.

