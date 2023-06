Sondaggi politici/ FdI scende al 29,2%, Pd +0,4%. In calo M5s e Lega

Il centrodestra si conferma nettamente la prima forza del Paese, staccando di quasi venti punti il centrosinistra e le altre formazioni politiche. I sondaggi di Euromedia per La Stampa parlano chiaro: centrodestra al 45,4 per cento e centrosinistra al 25,6 per cento. Il primo partito è sempre lo stesso, anche se in calo: parliamo di Fratelli d’Italia, che passa dal 29,6 al 29,2 per cento. In crescita ma ancora molto distante il Partito Democratico: +0,4 per i dem, oggi al 21,2 per cento.

I sondaggi politici di Euromedia stimano il Movimento 5 Stelle al terzo posto con il 16,4 per cento, in calo dello 0,1%. Giù anche la Lega: il Carroccio di Matteo Salvini è al 9 per cento, -0,2% rispetto alla precedente rilevazione. Stabile Forza Italia al 6,5 per cento,, mentre Azione di Calenda e Italia Viva di Renzi sono rispettivamente al 4,3% e al 3,8%. Infine spazio ad Alleanza Verdi e Sinistra al 2,5%, Per l’Italia con Paragone al 2,4% e +Europa con Emma Bonino all’1,9%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI EUROMEDIA

I sondaggi di Euromedia hanno poi fatto il punto della situazione sulla fiducia nei confronti dei leader. In vetta alla classifica c’è nettamente Giorgia Meloni: seppur in calo, il primo ministro può vantare il gradimento del 39,5 per cento degli intervista. Molto staccati i competitor: Matteo Salvini si attesta al 24,3 per cento, mentre il grillino Giuseppe Conte è al 23,5 per cento. Solo quarto posto per la leader Pd Elly Schlein, ferma al 22,4%. Infine spazio a Carlo Calenda e Matteo Renzi, rispettivamente al 16,8 e 11,6 per cento. Infine, i dati sul Pnrr: per il 54,8 per cento si tratta di un’opportunità, mentre per il 30,2 per cento si tratta di una medicina amara, di un ulteriore debito per noi. Il restante 15 per cento ha preferito non rispondere.

