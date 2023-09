Sondaggi politici/ FdI vola al 31,2%, giù Pd e M5s. Lega in ribasso all’8,3%

I sondaggi politici di Quorum/Youtrend per Sky Tg24 tracciano uno scenario completamente diverso da quello delle rilevazioni di voto firmate Swg: Fratelli d’Italia in netto rialzo, con i principali competitor in calo. Entrando nel dettaglio dei dati, il partito del premier Giorgia Meloni è quotato al 31,2 per cento, +1,6 per cento rispetto alla precedente rilevazione. In calo invece il Partito Democratico: i dem di Elly Schlein passano dal 19,4 al 19 per cento. Giù anche il Movimento 5 Stelle: i grillini perdono lo 0,3 per cento e si attestano al 15,2 per cento.

I sondaggi di Quorum/Youtrend non portano buone novelle alla Lega: il Carroccio di Matteo Salvini perde lo 0,6 per cento e scende all’8,3 per cento. Più contenuto invece il ribasso di Forza Italia: -0,2 per cento per gli azzurri, ora al 5,8 per cento. Segno più per Azione: il partito di Calenda guadagna mezzo punto percentuale e si porta al 4,1 per cento. Poi spazio all’Alleanza Verdi-Sinistra al 3,7 per cento, Italia Viva al 2,5 e Per l’Italia al 2,2 per cento. Chiudono la classifica +Europa al 2 per cento e Noi Moderati all’1,3 per cento.

Sondaggi politici: i dati di Quorum/Youtrend

I sondaggi di Quorum/Youtrend per Sky Tg24 hanno anche acceso i riflettori sulla fiducia nei confronti del governo guidato da Giorgia Meloni: in leggero calo la percentuale di chi ha fiducia, ora al 40 per cento, mentre il 51 per cento ha un giudizio negativo. Il restante 9 per cento ha preferito non rispondere al quesito. Passiamo adesso alla fiducia nei confronti dei leader politici: in vetta alla classifica c’è il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, con il 64 per cento di gradimento. Secondo posto per Giorgia Meloni, quotata al 39 per cento. Staccato di poco il leader grillino Giuseppe Conte, dato al 38 per cento. Tutti gli altri leader sono sotto il 30 per cento: Elly Schlein al 24 per cento, Matteo Salvini al 23 per cento, Antonio Tajani al 22 per cento, Carlo Calenda al 15 per cento e Matteo Renzi al 14 per cento.

