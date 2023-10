Sondaggi politici/ Fiducia Meloni sotto il 50%. 51% spaventato da continuo aumento tassi di interesse

Nuovo appuntamento con i sondaggi politici di Ipsos per il Corriere della Sera. L’istituto di Nando Pagnoncelli ha acceso i riflettori sull’indice di gradimento del governo e del premier Giorgia Meloni. C’è subito una considerazione da fare: sia esecutivo che premier seguono la stessa identica tendenza. Partiamo dal governo: la fiducia è passata dal 52 per cento di giugno 2023 al 49 per cento di luglio 2023, fino al 47 per cento di settembre. Nessuna variazione nell’ultimo mese: anche ad ottobre il gradimento si attesta al 47 per cento. Stesso discorso per il premier Meloni: dal 53 per cento di giugno al 52 per cento di luglio, fino al 49 per cento di settembre. Nessuna modifica negli ultimi trenta giorni: anche ad ottobre la fiducia è al 49 per cento.

Sondaggi politici: i dati di Ipsos

Passiamo adesso ai sondaggi politici realizzati da Ipsos per Di Martedì. L’istituto ha chiesto agli italiani un giudizio sulla situazione economica nei prossimi mesi. Per la maggioranza, il 39 per cento, questa resterà invariata. Per il 33 per cento peggiorerà, mentre per il 19 per cento migliorerà. Il restante 9 per cento ha preferito non rispondere al quesito. Più di un italiano su due si è detto spaventato per il continuo aumento dei tassi di interesse in Italia, esattamente per il 51 per cento. Nessuna preoccupazione per il 25 per cento, mentre il restante 24 per cento ha preferito non rispondere. I sondaggi hanno poi chiesto agli intervistati se il governo sembra in grado di affrontare le tante emergenze sul fronte economico, interno ed internazionale: per il 58 per cento appare incerto e inadeguato, mentre per il 30 per cento appare competente e ben strutturato. Il restante 12 per cento non sa o non indica.

