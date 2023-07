Sondaggi politici/ Fratelli d’Italia al 28,7%, Pd in calo (-0,4%). Risale Forza Italia (7,5%)

Molti partiti in calo, in pochi sorridono. I nuovi sondaggi politici stilati da Swg per Tg La7 segnalano un panorama piuttosto frammentato, ma sempre dominato da Fratelli d’Italia: in ribasso dello 0,1%, il partito del premier Giorgia Meloni guida la classifica delle intenzioni di voto con il 28,7 per cento. Diversi passi indietro invece per il Partito Democratico: i dem di Elly Schlein passano dal 20,4 al 20,0 per cento. Nessuna novità per il Movimento 5 Stelle: grillini stabili al 15,9 per cento.

I sondaggi di Swg segnalano la Lega al 9,8 per cento, in calo dello 0,2 per cento. Tra i partiti più importanti, l’unico a crescere è Forza Italia: gli azzurri guadagnano lo 0,3% e si portano al 7,5 per cento. Passando ai partiti minori, Azione di Carlo Calenda è al 3,4 per cento, Alleanza Verdi e Sinistra al 3,1 per cento, Italia Viva al 2,9 per cento. Chiudono la classifica +Europa al 2,6 per cento, Per l’Italia con Paragone al 2,2 per cento e Unione Popolare all’1,8 per cento.

Sondaggi politici, i dati di Swg

Lo scontro tra politica e magistratura è tornato d’attualità e la questione divide l’opinione pubblica, spaccandola a metà. Swg ha chiesto agli italiani se la magistratura utilizzi in modo improprio i suoi poteri per danneggiare qualche politico o qualche politico: ebbene, la divisione è praticamente perfetta. Il 19% risponde spesso, 30% a volte, mentre il restante 51 per cento è del parere opposto: dunque una quota molto simile pensa che questo non succeda mai oppure raramente. La divisione è molto correlata all’appartenenza politica, come dimostrato dal sondaggio sui casi Delmastro-Santanchè: il 41% pensa che sia giusto fare le indagini ma senza dare verdetti prima della conclusione, mentre il 36% pensa che sia la conferma classe dirigente inadeguata. Solo il 12% pensa a un’offensiva della magistratura per danneggiare FdI e la Meloni.

