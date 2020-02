Sondaggi politici/ La Lega vola al 31%, cresce ancora Fratelli d’Italia (+1,4%)

Sondaggi politici: vola la Lega, corre Fratelli d’Italia, perde consensi il Movimento Cinque Stelle. Questo è, in estrema sintesi, lo scenario politico che si delinea nel Belpaese alla luce delle analisi condotte dall’istituto Demopolis per conto di “Otto e Mezzo”. Per quanto concerne il partito di Matteo Salvini, Demopolis si allinea al trend riscontrato da SWG, che vede il Carroccio in crescita e non in calo, come invece rilevato da Bidimedia e Ixè. Il Movimento Cinque Stelle, invece, non inverte la tendenza che lo vede scivolare giorno dopo giorno: questa volta i grillini fanno segnare un pesante -0,3%, attestandosi al 14,5% e vedendo diminuire sensibilmente il divario che li separa da Fratelli d’Italia che, per contro, vive un momento di assoluto splendore, come testimonia il +1,4%, che ha consentito a Giorgia Meloni di raggiungere il 12,4%. Il PD guadagna ancora, portandosi dal 20,2% al 20,8%: pare proprio che le elezioni in Emilia-Romagna abbiano restituito vigore e fornito nuova linfa ai democratici, in costante risalita. Meno bene Italia Viva di Matteo Renzi, che scende al 4%, perdendo mezzo punto. Cede anche Forza Italia (5,1%). A sinistra, LeU cresce addirittura del 3%, mentre tutte le altre forze politiche sono sotto la soglia del 3%. Questo, in sostanza, l’esito dei sondaggi politici targati Demopolis.

