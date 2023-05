SONDAGGI POLITICI, LA MEDIA/ Bene FdI-Lega-M5s: calo Pd 20%, recupero Renzi su Azione

LA SUPERMEDIA YOUTREND DEI SONDAGGI POLITICI: CALO SCHLEIN, BENE MELONI E M5S

Dagli importanti provvedimenti su lavoro e taglio tasse fino alle discussioni con le opposizioni per le riforme istituzionali: molto densa la settimana politica del Governo Meloni (che si concluderà domani con la visita in Italia del Presidente ucraino Zelensky e domenica-lunedì con le Elezioni Amministrative in 596 Comuni, con 13 capoluoghi al voto), con le conseguenze sui sondaggi politici nazionali che vedono alcune importanti differenze rispetto ai consensi registrati la scorsa settimana.

Osservando la “Supermedia” dei sondaggi politici che ogni venerdì YouTrend elabora per l’Agenzia AGI, notiamo come siano i partiti di Meloni, Salvini e Conte a guadagna terreno, così come anche il Terzo Polo: perdono invece spazio elettorale il Pd di Elly Schlein e Forza Italia di Silvio Berlusconi. Prendendo in considerazione i sondaggi politici di EMG (8 maggio), Euromedia (11 maggio), Quorum (8 maggio), SWG (1° e 8 maggio) e Tecnè (29 aprile e 6 maggio), la Supermedia elaborata da YouTrend fissa FdI al 28,9% con crescita dello 0,2% rispetto ai medesimi dati di due settimane fa. Il Partito Democratico cala invece al 20,2% (-0,3%) mentre il M5s di Conte risale fino al 16,1%: tiene “botta” la Lega di Salvini al 9,1% mentre scenario particolare in casa ex Terzo Polo. Azione di Calenda recupera consensi fissando la media dei sondaggi politici al 4,3% (+0,2%) ma fa decisamente meglio il nuovo direttore del “Riformista” Matteo Renzi che con Italia Viva risale fino al 3%, +0,6% e miglior performance tra i partiti nelle ultime due settimane. Chiudono le intenzioni di voto “mediate” da YouTrend l’Alleanza Verdi-Sinistra al 2,9%, PiùEuropa 2,2%, ItalExit 2,21%, Unione Popolare 1,3%, Noi Moderati 0,9%.

COALIZIONI E PRESIDENZIALISMO: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Dando una rapida occhiata ai sondaggi politici realizzati ancora da YouTrend in merito alle coalizioni, scopriamo che il Centrodestra alla guida del Paese torna a crescere in maniera compatta con il 45,7% complessivo di consensi nazionali (+3% rispetto all’insediamento di 7 mesi fa), mentre il Centrosinistra a guida Schlein non va oltre il 25,4% (M5s al 16,1% e Terzo Polo complessivo al 7,3%).

A pochi giorni dalle consultazioni tenutesi alla Camera sulle riforme – in particolare sulle opzioni di Presidenzialismo, Premierato e Semi-Presidenzialismo – negli ultimi sondaggi politici di Emg per la Rai lo scorso 9 maggio è stato chiesto all’elettorato un giudizio in merito alla possibilità di avere l’elezione diretta del Presidente della Repubblica (anche se da più parti nel Governo è stato ribadito la maggiore possibilità che si proceda con la riforma del Premierato, ndr). Il 32% è pronto ad accettare il Presidenzialismo, il 39% lo rifiuta mentre il 29% non risponde (e forse è anche poco avvezzo di meccanismi e riforme istituzionali, come dimostrano i sondaggi politici condotti da Buttaroni per “IlSussidiario.net”, ndr). Entrando nelle pieghe dei singoli elettorati, favorevoli all’elezione diretta del Quirinale il 76% degli elettori di Forza Italia, 74% FdI, 50% Lega, 22% Pd e 20 M5s.

