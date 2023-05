Sondaggi politici, la media/ Boom FdI e Lega, Schlein ferma 20%: M5s 16%, stop Azione

LA SUPERMEDIA YOUTREND DEI SONDAGGI POLITICI: AVANTI LEGA E FDI, PD FERMO, M5S NON RECUPERA

Secondo la Supermedia formulata da YouTrend per AGI sui sondaggi politici della settimana che si va a chiudere, il Centrodestra di Giorgia Meloni dopo aver vinto il primo round delle Elezioni Amministrative (ballottaggi previsti il 29-29 maggio prossimo, in concomitanza con le Elezioni Comunali in Sicilia e Sardegna) vede crescere tanto Fratelli d’Italia quanto soprano la Lega di Matteo Salvini. Battuta d’arresto invece per il Partito Democratico mentre i 5Stelle di Conte non sembrano approfittare concretamente.

Considerando i sondaggi politici condotti da EMG (15 maggio), Euromedia (10 maggio), SWG (8 e 15 maggio) e Tecnè (6 e 13 maggio), la “Supermedia” di questa settimana vede FdI ancora primo partito del Paese con il 29% dei consensi: il partito della Premier Meloni cresce dello 0,2% rispetto a due settimane fa e guadagna ancora terreno sul Pd di Elly Schlein che rimane ferma al 20,4% su scala nazionale. Il M5s non va oltre il 16% (+0,1%) mentre chi conferma l’ottimo trend positivo recente è la Lega, al momento al 9,1% con +0,3% nell’ultima settimana. Indietreggiano, seppur di poco, tanto Forza Italia al 7% quando Azione di Calenda al 4,2%, sempre più quest’ultimo invischiato nella lotta intestina sui gruppi parlamentari con l’ex alleato Matteo Renzi. A proposito, Italia Viva nei sondaggi politici nazionali viene stimato ora al 3%, appena davanti a Verdi-Sinistra al 2,9%, PiùEuropa 2,4%, ItalExit 2,2% e Unione Popolare 1,1%. Fanalino di coda della “Supermedia” è ancora Noi Moderati allo 0,8% complessivo.

AFFITTI STUDENTI E GESTIONE MIGRANTI: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

Sempre rimanendo un attimo sulla Supermedia dei sondaggi politici YouTrend scopriamo che il Centrodestra a livello di coalizioni resta saldo al 46% dei consensi, davanti di ben 20 punti sul Centrosinistra a guida Schlein (25,6%), mentre rimangono invariati i dati su M5s (16%) e Terzo Polo (7,2%, al netto della rottura ormai insanabile tra Calenda e Renzi).

Chiudiamo la nostra rassegna quotidiana sui sondaggi politici nazionali con le indagini compiute da Emg Different per la Rai lo scorso 16 maggio sui due particolari temi che continuano a dividere le forze politiche e in particolare opposizioni vs Governo Meloni. Il 74% condivide la protesta degli studenti universitari nelle tende fuori dagli Atenei sul tema del caro-affitti, mentre il 15% non la ritiene una protesta sensata. Da ultimo, su un altro tema diametralmente diverso, il 42% è convinto che il Governo di Centrodestra stia affrontando con provvedimenti utili l’emergenza immigrazione, mentre il 48% pensa che siano inefficaci del tutto.

