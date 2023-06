Sondaggi politici, la media/ Meloni sotto il 29%, Pd ko, FI al 7,3%: ricordo Berlusconi “positivo” per il 55%

LA “SUPERMEDIA” YOUTREND DEI SONDAGGI POLITICI: CALO FDI E PD, SU LEGA E FORZA ITALIA

Un calo minimo per FdI, più consistente per il Pd di Elly Schlein e un rialzo importante tanto della Lega quanto di Forza Italia nella prima settimana dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi: questo e molto altro dicono i sondaggi politici presentati da YouTrend nela classica “Supermedia” per AGI di fine settimana. Ad alzare le medie del partito del compianto Cav ci hanno pensato alcuni sondaggi rilevanti un “picco” di affetto per Berlusconi nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa e ai funerali di Stato.

In termini di numeri effettivi, i sondaggi politici condotti questa settimana – EMG (data di pubblicazione: 12 giugno), Euromedia (8 giugno), Noto (6 giugno), Piepoli (6 giugno), SWG (5 e 12 giugno) e Tecnè (3 e 10 giugno) – registrano un lieve calo per il partito di Giorgia Meloni, con Fratelli d’Italia infatti dato al 28,8% (-0.2% rispetto alla Supermedia di due settimane fa). Resta nettamente a distanza il Partito Democratico che scende al 20,2%, calo dello 0,4% in 14 giorni: resta stabile al 15,8% il M5s di Giuseppe Conte (+0,1%) mentre la Lega di Salvini guadagna fino al 9,2% su scala nazionale. Forza Italia dopo l’addio al Cavaliere recupera consensi fino a, 7,3% (+0,2%) mentre ciò che fu del Terzo Polo vive situazioni decisamente opposte: se Azione con Carlo Calenda viene data in calo fino al 3,9%, gli stessi sondaggi politici “mediati” danno Italia Viva di Renzi in recupero dello 0,2% fino al 3,2% generale. Chiudono la Supermedia l’AVS con il 2,9%, PiùEuropa 2,5%, ItalExit 2,2%, Unione Popolare 1,5% e Noi Moderati 1,1%.

SILVIO BERLUSCONI, “CROCE E DELIZIA”: GLI ALTRI SONDAGGI POLITICI

In termini di coalizioni, la Supermedia YouTrend dei sondaggi politici presenta un Centrodestra di Governo che sale al 46,3% dopo la morte di Silvio Berlusconi, mentre il Centrosinistra a guida Schlein resta “impantanato” al 25,6%, con le forze centriste “ex Terzo Polo” al 7,1%. Cambiando registro ma rimanendo pur sempre sul fatto della settimana appena conclusa, gli ultimi sondaggi politici Swg e Ipsos si sono concentrati sulla figura di Silvio Berlusconi, tanto importanti quanto spesso divisiva negli ultimi 40 anni di politica in Italia.

Secondo Swg (sondaggi del 13-15 giugno scorso), il 38% degli intervistati si è detto d’accordo per i funerali di Stato con lutto nazionale per Silvio Berlusconi mentre il 42% non ha accettato la formalità del lutto in tutto il Paese scelto dal Governo Meloni. Sempre da Swg si ravvisa poi come il 55% degli intervistati ritenga Berlusconi una figura divisiva del Paese, mentre il 25% non accetta tale semplificazione (e il 20% non risponde/non sa). Passando invece ai sondaggi politici realizzati da Ipsos lo scorso 13 giugno, giorno dopo la scomparsa di Silvio Berlusconi, si scopre che il 55% mantiene un ricordo “positivo” dell’ex Premier e leader di Forza Italia, mentre il 38% rimane “detrattore” anche dopo la sua morte; il 47% pensa che comunque l’Italia si sia modernizzata con l’avvento di Berlusconi, mentre il 35% lo ritiene corresponsabile del declino del Paese.

