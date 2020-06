Sondaggi politici/ Lega 25,9%, FdI stacca M5s. 33,3% vuole Governo di unità nazionale

Pubblicità

Qualche novità degna di nota dai sondaggi politici stilati da Tecnè per l’Agenzia Dire. La rilevazione conferma che al primo posto c’è ancora la Lega di Matteo Salvini, che deve fare i conti però con un lieve calo: -0,3%, Carroccio al 25,9%. Anche il Partito Democratico fa qualche passettino indietro: -0,2%, dem al 19,8%. Continua la scalata di Fratelli d’Italia: in rialzo dello 0,1%, il partito di Giorgia Meloni ha ormai staccato il Movimento 5 Stelle, a sua volta in calo al 14,8% (-0,1%).

Buone notizie invece per Forza Italia: il partito di Silvio Berlusconi guadagna lo 0,2% nel giro di una settimana e si porta all’8,4%. In netto rialzo Azione di Calo Calenda, 3% (-0,3%), che supera anche Italia Viva: il soggetto politico lanciato da Matteo Renzi si attesta al 2,9% (+0,1%). La Sinistra è quotato al 2,6% (+0,1%), mentre +Europa scende all’1,8% (-0,1%). Infine, troviamo i Verdi all’1,7% (+0,1%).

SONDAGGI POLITICI: GOVERNO KO

In attesa di capire se il premier Conte darà vita ad un suo partito, per il Governo giallorosso non arrivano delle buone notizie. I sondaggi politici di Tecnè accendono i riflettori sul post-emergenza sanitaria, che vedrà purtroppo protagonista la crisi economica. Qual è la soluzione migliore per l’Italia? Solo per un italiano su tre – il 30,6% – vorrebbe andare avanti con il Conte-bis. Il 33,3% degli italiani vorrebbe un Governo di unità nazionale, mentre il 19,8% preferirebbe tornare a votare. Il restante 16,3% ha preferito non rispondere.

Un altro dato a dir poco negativo per l’esecutivo è quello legato alla fiducia nei confronti del Conte-bis. Solo il 28,4% ha ammesso di nutrire fiducia nel Governo composto da Pd, M5s, LeU e Italia Viva. Il 67% (+0,1%), invece, ha dichiarato di non avere fiducia nell’azione della maggioranza giallorossa. Un campanello d’allarme non indifferente…



