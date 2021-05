Sondaggi politici/ Lega al 22,3%, M5s -0,9% e FdI al 17,7%. Leader: Conte in vetta

Dopo aver analizzato i dati di SWG, è tempo di passare ai sondaggi politici targati Emg per Cartabianca. Anche in questo caso non mancano le novità per quanto riguarda le intenzioni di voto degli italiani. Dopo un periodo di flessione, la Lega torna a crescere: il Carroccio di Matteo Salvini passa dal 21,9% al 22,2%. Al secondo posto troviamo il Movimento 5 Stelle con Conte leader, ma in netto calo: -0,9%, grillini quotati al 19,2%.

Confermato il terzo posto di Fratelli d’Italia, che sta attraversando un periodo di grande forma: il partito guidato da Giorgia Meloni guadagna lo 0,3% e si porta al 17,7%. Bene il Partito Democratico: i dem recuperano lo 0,7% e si attestano al 16,5%. Forza Italia passa dal 6,6% al 6,7%, mentre tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Italia Viva al 4%, Azione al 3,2%, Sinistra Italiana all’1,7% e Europa Verde all’1,7%. Infine spazio a Cambiamo all’1,3%, Articolo 1 – Mdp all’1,2%, Noi con l’Italia all’1,1% e +Europa all’1,1%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUI LEADER

Continuiamo il nostro viaggio nel mondo dei sondaggi politici e concentriamo la nostra attenzione sui dati di Ipsos per il Corriere della Sera. L’istituto ha fatto il punto della situazione sul gradimento dei leader e anche in questo caso non mancano le novità. In vetta alla classifica troviamo Giuseppe Conte con il 55%. Al secondo posto troviamo Giorgia Meloni: la leader di Fratelli d’Italia è al 37%. In terza posizione spazio al ministro della Salute Roberto Speranza, quotato al 36%. Matteo Salvini ed Enrico Letta sono entrambi al 30%, mentre due scalini più sotto, al 28%, troviamo gli altri due leader di casa Centrodestra: parliamo di Silvio Berlusconi e di Giovanni Toti.

