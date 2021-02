Sondaggi politici/ Lega al 23,6%, Pd crolla al 19,1%. FdI stacca il M5s

Dopo aver analizzato i dati di Ipsos, passiamo ai sondaggi politici di Youtrend per Agi. C’è da registrare qualche variazione degna di nota tra i principali partiti del Paese. La Lega si conferma prima forza d’Italia e cresce dello 0,2%: il Carroccio di Matteo Salvini si attesta al 23,6%. Notevole passo indietro invece per il Partito Democratico: i dem passano dal 20% al 19,1%.

Fratelli d’Italia prosegue il suo percorso di crescita: il partito guidato da Giorgia Meloni guadagna lo 0,2% ed è quotato oggi al 16,6%. Aumenta il divario per il Movimento 5 Stelle: i grillini perdono lo 0,5% e scendono al 14,3%. Forza Italia è all’8,3%, +0,3% rispetto alla precedente rilevazione, mentre tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Azione al 3,6% (+0,1%), La Sinistra al 3,4% (=) e Italia Viva al 3,4% (+0,3%). Infine, +Europa in rialzo al 2%, +0,2%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SULL’EMERGENZA CORONAVIRUS

Archiviati i sondaggi politici di Youtrend per Agi, passiamo ai dati legati all’emergenza coronavirus. Secondo quanto riportato da Demos, l’87% degli italiani è preoccupato per la diffusione del Covid-19, per la precisione il 42% molto preoccupato e il 45% abbastanza. Per più di sei italiani su dieci, il 62%, ci vorrà ancora un anno per uscire dall’emergenza, dato nettamente in rialzo rispetto al 51% di ottobre. Solo per il 16% si tratta di una questione di mesi, mentre per il 17% serviranno molti anni. A proposito delle misure di sicurezza da adottare, i sondaggi di Demos evidenziano che per il 66% è giusto limitare la libertà dei cittadini, mentre per il 33% le persone devono essere libere di muoversi, di incontrarsi e di lavorare. Il restante 1% ha preferito non rispondere al quesito.



