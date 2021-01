Sondaggi politici/ Lega al 25,7%, Pd scende al 20,4%. Governo: 32% chiede elezioni

Salvini e Meloni sorridono, Zingaretti e Crimi decisamente meno: questo un estremo riassunto dei sondaggi politici Lab 2101 per Affari Italiani. In base alle rilevazioni dell’istituto, la Lega torna a crescere: il Carroccio guadagna lo 0,2% e si attesta al 25,7%. In calo, invece, il Partito Democratico: i dem passano dal 20,7% al 20,4%. Continua a crescere Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni è quotato al 16,6%, +0,3% rispetto a sette giorni fa.

Il Movimento 5 Stelle continua a perdere terreno: i grillini perdono lo 0,3% – esattamente come il Pd – e scendono al 14,4%. Lieve passo indietro per Forza Italia, al 6,9% con -0,1%, mentre c’è qualche novità degna di nota tra i partiti minori di Centrosinistra: Azione al 3,2% (-0,1%), Liberi e Uguali al 2,8% (-0,2%), Italia Viva al 2,7% (+0,1%). Infine troviamo Europa Verde all’1,8% (+0,1%), +Europa all’1,7% (+0,1%) e La Sinistra allo 0,8% (+0,1%).

SONDAGGI POLITICI: 32% A FAVORE DEL RITORNO ALLE URNE

Continuiamo il nostro viaggio nel mondo dei sondaggi politici grazie alle rilevazioni di Analisi Politica per Libero. L’istituto ha chiesto agli italiani un giudizio sulla tenuta del Governo dopo le polemiche degli ultimi giorni tra forze di maggioranza. Come abbiamo visto, Italia Viva di Matteo Renzi è pronta a ritirare le due ministre senza un cambio di passo da parte del premier Giuseppe Conte e gli italiani non credono a una fumata bianca tra le parti.

Ebbene, la maggioranza relativa degli intervistati è per il ritorno immediato: il 32% è a favore delle elezioni anticipate. In base ai sondaggi politici di Analisi Politica per Libero, solo il 13% si augura un reincarico di Conte per formare un nuovo governo così da portare avanti la legislatura, mentre il 21% vorrebbe un reincarico di Conte ma solo per formare un esecutivo specifico con “tutti dentro”. Infine, il 22% è a favore di un governo di unità nazionale guidato da una personalità riconosciuta. Inevitabile pensare subito a Mario Draghi…

