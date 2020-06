Sondaggi politici/ Lega al 26%, Pd al 21,2%. Dl sicurezza: 46,7% contro revisione

Nuovo appuntamento con i sondaggi politici e non mancano di certo le novità. Andiamo a scoprire qual è il peso dei partiti se si votasse oggi grazie ai dati dell’Istituto Demopolis per La 7. La Lega si conferma primo partito in Italia, percentuale superiore rispetto a quelle registrate dagli altri istituti: 26%, sempre molto distante dal consenso annotato alle ultime Europee. Subito dietro troviamo il Partito Democratico al 21,2%. Gli alleati di governo del Movimento 5 Stelle non vanno oltre il 15,8% e devono fare i conti con Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni è il “più in forma” dell’ultimo periodo e si attesta al 15%. Forza Italia è quotato al 6%, seguito da Sinistra Italiana – Liberi e Uguali al 3,4%. Italia Viva di Matteo Renzi resta ancorato al 3%, 3,2% per la precisione, mentre Azione di Carlo Calenda è al 2,5%.

SONDAGGI POLITICI: ITALIANI CONTRO REVISIONE DEI DECRETI SICUREZZA

I sondaggi politici dell’Istituto Demopolis per La 7 hanno poi fatto il punto della situazione sulla fiducia degli italiani nel premier Giuseppe Conte. Protagonista del mondo politico in questi mesi di emergenza coronavirus, il giurista ha avuto una crescita esponenziale nelle classifiche di gradimento ed oggi attesta al 52%, un italiano su due ha affermato di nutrire fiducia nei suoi confronti. Non tutto è rose e fiori: rispetto al dato di aprile, Conte deve fare i conti con un calo del 6%.

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Termometro Politico che accendono i riflettori su uno dei temi politici più dibattuti delle ultime settimane: parliamo dei decreti sicurezza targati Matteo Salvini. Come ben sappiamo, l’attuale maggioranza ha intenzione di rivederli, se non abolirli, ma cosa ne pensano gli italiani? Per il 46,7% i dl dovrebbero rimanere come sono. Il 27,9% si è detto favorevole alla revisione, anche se andrebbero cancellati completamente. Il 20,9% è invece favorevole a una revisione parziale. Il restante, 4,5% ha preferito non rispondere.



