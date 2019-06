Sondaggi politici/ Lega boom al 37%, cala il M5s: Centrodestra oltre il 50%

Sondaggi politici, terza rilevazione di SWG per il Tg La7 di Enrico Mentana dopo le elezioni europee: importanti aggiornamenti per il Governo M5s-Lega e per l’opposizione. Il Carroccio di Matteo Salvini si conferma primo partito: seppur in calo dello 0,3%, la forza politica di Centrodestra registra un ottimo 37%, +2,7% rispetto al risultato del 26 maggio. In leggero calo anche le due principali inseguitrici, ovvero il Partito Democratico e l’alleato di Governo Movimento 5 Stelle: i dem perdono lo 0,3% e si attestano al 22,5%, mentre i grillini sono al 18,3%, in calo dello 0,1%. Come già registrato negli scorsi giorni, i sondaggi politici evidenziano un sorpasso storico: Fratelli d’Italia scavalca Forza Italia, i partiti di Giorgia Meloni e di Silvio Berlusconi si attestano rispettivamente al 6,7% (+0,4%) e al 6,6% (+0,3%). Progressiva la crescita di FdI, che guadagna uno 0,3% rispetto alle Europee, mentre gli azzurri devono fare i conti con un arretramento non indifferente (-2,2%).

SONDAGGI POLITICI, CENTRODESTRA OLTRE IL 50%

Andando a sommare i risultati palesati dai sondaggi politici di SWG, il Governo M5s-Lega arretrerebbe al 55,3%: gialloverdi in calo, ma comunque forti di un consenso superiore di quasi il 4% rispetto ai dati delle Elezioni Europee (51,4%). Passando all’opposizione, la coalizione di Centrosinistra è al 22,4%, in lieve calo su base settimanale, mentre cresce l’opposizione di Centrodestra, con Forza Italia e Fratelli d’Italia al 13,3%. Buone notizie per il Centrodestra, che registra un risultato ben superiore alle elezioni politiche del 4 marzo 2018: dal 37% al 50,3%, cifra che permetterebbe a Lega-Fdi-Fi di avere la maggioranza in Parlamento. Ricordiamo che parliamo di sondaggi e che l’elettorato è abbastanza dinamico negli ultimi anni: attesi aggiornamenti nel corso delle prossime settimane…

© RIPRODUZIONE RISERVATA