Sondaggi politici/ Lega in calo al 25,6%, Pd sopra il 20%. FdI “stacca” il M5s

Lega in calo, Pd in recupero, Fratelli d’Italia saldamente sopra il Movimento 5 Stelle: questo un estremo riassunto dei sondaggi politici di Tecnè per Quarta Repubblica. Il Centrodestra si conferma sempre più vicino alla soglia del 50%, guidato da un Carroccio in flessione: il partito di Matteo Salvini è in calo dello 0,2% e si attesta al 25,6%. Accorcia le distanze il Partito Democratico: i dem sono quotati al 20,2%, +0,3% rispetto alla precedente rilevazione. Confermato FdI al terzo posto: seppur in calo, il movimento guidato da Giorgia Meloni è al 15,8%, 1% rispetto ai grillini. Il M5s infatti non va oltre il 14,8%. Subito dietro troviamo Forza Italia, in calo all’8,2% (-0,1%). Italia Viva torna sopra quota 3%, 3,1% per la precisione, mentre Calenda si porta al 2,8% (+0,1%). Infine, troviamo La Sinistra al 2,5 e i Verdi all’1,7%.

SONDAGGI POLITICI, REGIONALI IN PUGLIA: SUPER SFIDA EMILIANO-FITTO

Prosegue la campagna elettorale in vista delle elezioni Regionali in programma a settembre ed i sondaggi politici di Euromedia ci parlano di una gara apertissima in Puglia. Sarà sfida all’ultimo voto tra il presidente uscente, Michele Emiliano, ed il candidato del Centrodestra, Raffaele Fitto. Sostenuto dal Centrosinistra, Emiliano è quotato al 39,8%, ma non può certo dormire sogni tranquilli. Fitto, esponente di Fratelli d’Italia, si attesta al 37,8%. Esito molto incerto, dunque, anche se un altro sondaggio di Euromedia segnala un dettagli da non sottovalutare: Michele Emiliano riscuote più fiducia tra i cittadini rispetto a Fitto, 50,6% contro 34,5%. Scontro quasi alla pari invece se parliamo di tasso di notorietà, 98% contro 92,2%. Altro dettaglio interessante è la possibile influenza degli altri candidati: Ivan Scalfarotto (Iv, Azione e +Europa) è al 3,6%, mentre la grillina Antonella Laricchia è stimata al 17,1%…



© RIPRODUZIONE RISERVATA