Sondaggi politici/ Lega scende 21,1%, Pd a -1% da Salvini. Gradimento Draghi al 58,1%

Dopo aver analizzato i dati di EMG, è tempo di andare a scoprire i sondaggi politici di Index Research per Piazzapulita. Partiamo dalle intenzioni di voto e dalle principali novità sul gradimento degli elettori: in vetta alla classifica troviamo la Lega di Matteo Salvini al 21,1%, in calo dello 0,1%. Diminuisce sempre più il gap con il Partito Democratico: i dem passano dal 20% al 20,1%, ora la differenza è solo di un punto percentuale.

In terza posizione nei sondaggi politici di Index Research troviamo Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni è in ribasso dello 0,1% e si attesta al 17,8%. Non se la passa meglio il Movimento 5 Stelle, anzi: i grillini perdono lo 0,2% e scendono al 16,5%. Forza Italia resta stabile al 6,8%, mentre tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Azione al 3,4% (-0,1%), Sinistra Italiana al 2,8% (+0,1%) e Italia Viva al 2% (-0,1%).

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI INDEX RESEARCH

I sondaggi politici di Index Research per Piazzapulita portano delle buone notizie al governo. Secondo i dati dell’istituto, il gradimento nei confronti dell’esecutivo è salito al 44%. Buone novelle anche per il premier: la fiducia nei confronti di Mario Draghi è salita al 58,1%. Passiamo adesso ai sondaggi politici su alcuni dei temi più dibattuti nel corso degli ultimi giorni, partendo dal Recovery Plan: il piano stilato dal governo viene promosso dal 45,8% degli italiani, mentre è rimandato dal 35,9%. Una battuta anche sui dati sul tanto discusso ddl Zan, che sta accendendo lo scontro politico anche all’interno della maggioranza. Come già annotato nel corso delle scorse settimane, c’è una grande spaccatura: il 44,3% si dice favorevole, mentre il 35,1% resta contrario. Elevata la percentuale degli indecisi.

