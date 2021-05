Sondaggi politici/ Lega scende al 21%, Meloni supera il Pd. M5s in ribasso al 16,5%

Rilevanti novità nella classifica dei partiti secondo i sondaggi politici di Swg per Tg La7. L’istituto ha fatto il punto della situazione sulle intenzioni di voto degli italiani e in testa troviamo ancora la Lega di Matteo Salvini, seppur in calo: il Carroccio perde lo 0,3% e si attesta al 21%. Al secondo posto, invece, troviamo Fratelli d’Italia e non il Pd…

"Con Meloni e Salvini a rischio Costituzione"/ Flores d'Arcais: "Sono proto-fascisti"

Il partito di Giorgia Meloni guadagna lo 0,4% e si porta al 19,5%, mentre il Partito Democratico è in ribasso dello 0,3%: i dem di Enrico Letta sono quotati al 19,2%. Male il Movimento 5 Stelle: i grillini perdono lo 0,2% e sono al 16,9%. Forza Italia sale al 7%, +0,3% rispetto alla precedente rilevazione, mentre tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Azione di Carlo Calenda al 3,5% (-0,2%) e Sinistra Italiana al 2,9% (-0,1%). I Verdi salgono al 2% (+0,2%), +Europa all’1,9% (+0,2%), mentre Italia Viva resta fermo all’1,8% (=). Infine, Mdp Articolo 1 all’1,8% (+0,2%).

DIETRO LE NOMINE/ Rai, “scontro” Draghi-partiti: ecco i nomi sul tavolo

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI SWG

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Swg a proposito della campagna vaccinale, in particolare sulla propensione a vaccinarsi degli italiani, Arrivano delle buone notizie: l’82% degli intervistati è già vaccinato oppure si vaccinerà. Entrando nel dettaglio, il 37% ha già ricevuto il vaccino anti-Covid (una o entrambe le dosi), mentre il 41% non è ancora vaccinato ma ha intenzione di farlo appena sarà possibile, infine il 4% non è ancora vaccinato e lo farà dopo l’estate. L’11% degli intervistati non è ancora vaccinato ed è indeciso se farlo, mentre il restante 7% non ha intenzione di vaccinarsi. Passiamo adesso ai sondaggi politici sul governo guidato da Mario Draghi. In crescita il numero di italiani che considerano l’esecutivo efficace: dal 47% della scorsa settimana al 50% di oggi. Una crescita esponenziale rispetto al 12 aprile, quando la fiducia era al 37%.

LEGGI ANCHE:

Loggia Ungheria, Amara "Io attendibile"/ Armanna "Non è massonica, in quel gruppo..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA