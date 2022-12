Sondaggi politici media settimana/ Meloni supera 30%, doppiato Pd, M5s 17%: Cdx 47%

LA SUPERMEDIA YOUTREND DEI SONDAGGI POLITICI: VOLA MELONI OLTRE IL 30%

Come da tradizione, a fine settimana giunge la Supermedia dei sondaggi politici nazionali effettuata da YouTrend per l’AGI: si conferma ancora in ottima “forma” politica il trend di Fratelli d’Italia anche dopo due mesi dalla vittoria alle Elezioni. Chi invece prosegue nella marcia in giù è il Pd, travolto dagli echi del Qatargate e dalle tensioni interne sul fronte Congresso. Chi invece “allunga” sui rivali interni del Centrosinistra è certamente il Movimento 5Stelle di Giuseppe Conte, sebbene rimanga stabile rispetto ai sondaggi politici della scorsa settimana e guadagni terreno solo con “il passo del gambero” dei dem.

RIFORMA PENSIONI 2022/ Il "regalo" per i lavoratori transfrontalieri liguri

Entriamo però nello specifico dei numeri osservati dalla Supermedia di YouTrend fondata sui sondaggi politici di EMG (12 e 19 dicembre), Piepoli (20 dicembre), Quorum (16 dicembre), SWG (12 e 19 dicembre) e Tecnè (10 e 17 dicembre). Il partito della Premier Meloni prosegue nell’ascesa superando il 30% e posizionandosi, con un +1% netto rispetto al 7 dicembre scorso, al 30,6% nei consensi nazionali: insegue a distanza siderale il M5s di Conte al 17,2%, mentre il Pd di Letta non va oltre il 15,9% perdendo lo 0,8% in due settimane. Resta stabile la Lega di Salvini all’8,8%, comunque davanti al Terzo Polo di Calenda e Renzi in lieve risalita al 7,9%: ancora in crisi Berlusconi che perde un ulteriore 0,5% e con Forza Italia si posiziona al 6,5% nel stime nazionali. Chiudono le intenzioni di voto “mediate” nell’ultima settimana prima di Natale l’Alleanza Verdi-Sinistra al 3,5%, PiùEuropa di Bonino al 2,4%, ItalExit di Paragone al 2,2%, Unione Popolare di De Magistris all’1,7% e Noi Moderati di Lupi al 1,3%.

ITA/ L'enigma dopo i rumors su Lufthansa e le parole di Rampelli

SONDAGGI POLITICI TRA COALIZIONI E FUTURO TERZO POLO

Dal borsino dei partiti a quello sulle coalizioni, i sondaggi politici osservati nella Supermedia di YouTrend continuano a registrare la flessione del Centrosinistra (a guida Pd), restano invece sempre appannaggio della coalizione del Governo Meloni. Le variazioni tra il 7 e il 22 dicembre premiano ancora una volta il Centrodestra al 47,1% nelle stime elettorali, +0,7% trainato dal vantaggio accumulato da FdI nelle ultime due settimane. Male ancora il Centrosinistra che insegue al 21,8% (-1% secco in 14 giorni) mentre restano tutto sommato stabili sia i 5Stelle al 17,2% che il tandem Azione-Italia Viva al 7,9%.

REDDITO DI CITTADINANZA/ Le scelte giuste (con una sfida) della manovra

Restando in casa Terzo Polo, nei freschissimi sondaggi politici diffusi da Emg Different per la Rai (19-20 dicembre) si è cercato di indagare con l’elettorato intervistato quali potrebbero essere le prossime possibili alleanze elettorali. Ebbene, per il 58% degli elettori di Calenda e Renzi il futuro dovrebbe comunque rimanere all’interno del Centrosinistra: il 9% spinge per un accordo tra Centrodestra e Terzo Polo, mentre il 31% ritiene che l’unica vera alleanza da mantenere sia quella tra Azione e Italia Viva (ergo, meglio da soli che con i “vecchi” schieramenti).











© RIPRODUZIONE RISERVATA