Sondaggi politici/ Meloni al 20,5%, Lega in calo al 20,3%. Pd e M5s in ribasso

Prosegue il testa a testa tra Matteo Salvini e Giorgia Meloni nei sondaggi politici. I dati di Euromedia per Rainews24 segnala un sorpasso: Fratelli d’Italia è dato al 20,5%, la Lega al 20,3%. Il primo è dato in crescita dello 0,3 per cento, mentre il Carroccio deve fare un piccolo passo indietro, -0,2 per cento.

I sondaggi politici annotano un ribasso di Partito Democratico (-0,3%) e Movimento 5 Stelle (-0,2%): i dem si attestano al 19,5%, i pentastellati al 14,3%. Forza Italia passa dal 7,8% al 7,5%, mentre Azione di Carlo Calenda guadagna l’1% ed è quotato al 3,8%. Tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Italia Viva di Matteo Renzi al 2,5% (+0,4%), MDP – Articolo 1 all’1,8% (-0,4%) e Federazione dei Verdi – Europa Verde all’1,8% (+0,4%). +Europa è stabile all’1,6%, mentre Sinistra Italiana passa all’1,6% (+0,2%).

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI EUROMEDIA

Archiviate le intenzioni di voto, passiamo ai sondaggi politici di Euromedia sul green pass vaccinale. Negli ultimi giorni si è parlato molto della possibilità di renderlo obbligatorio per entrare nei ristoranti, nei cinema, nei mezzi pubblici e negli alberghi. Ebbene: il 68,4% condividono questa impostazione, mentre il 25,5% è contrario. Entrando nel dettaglio di quest’ultimo dato, il 53,2% sarebbe pronto a non uscire e frequentare i locali pur di non vaccinarsi. Solo il 10,1% sarebbe pronto a fare il vaccino, mentre l’11,2% si adeguerebbe alla situazione facendo un tampone. Il restante 8,6% è indeciso. Per quanto riguarda il personale sanitario non vaccinato, per il 69,2% è giusto che non possa più lavorare ed essere pagato.

