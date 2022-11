SONDAGGI POLITICI/ Meloni verso 30%, M5s stacca Pd: Lega giù 7,7%, Calenda doppia SI

LE INTENZIONI DI VOTO SWG: MELONI VOLA ANCORA NEI SONDAGGI POLITICI

Come da tradizione, sono i sondaggi politici Swg per La7 a “scandire” l’inizio politico della settimana, almeno per quanto riguarda la valutazione politica dell’elettorato circa quanto compiuto nei 7 giorni precedenti. Ebbene, il trend si conferma in netta ascesa per il partito della Premier Meloni, ormai prossimo a raggiungere la quota psicologica del 30%. Con un vantaggio netto dello 0,3% in una settimana, i sondaggi politici realizzati tra il 2 e il 7 novembre certificano la supremazia di Fratelli d’Italia al 29,4%, sfidando tutte le polemiche sorte in queste prime settimane di Governo.

Chi però riesce a fare meglio ancora di FdI è il Movimento 5Stelle di Giuseppe Conte che con un netto +0,5% in 7 giorni si porta a stacca ancora maggiormente il Partito Democratico, non ancora uscito dalla spirale della crisi iniziata prima delle Elezioni Politiche del 25 settembre. Per il M5s il dato dei sondaggi politici Swg è quel 16,8%, nettamente meglio il 16% dei rivali-colleghi dem, in costante calo in queste ultime settimane. Dubbi e incertezze verso la fase del Congresso e gli insulti presi sabato da Letta nella piazza per la pace in Ucraina (la stessa dove era presente Giuseppe Conte, invece osannato) certificano la crisi di identità tra il Pd e la sinistra di oggi, elemento certificato ogni settimana dall’evoluzione del consenso nei sondaggi politici.

SONDAGGI POLITICI: CALANO TUTTI DIETRO IL PD (TRANNE DE MAGISTRIS)

Dietro al terzetto di testa, i sondaggi politici realizzati da Swg per Tg La7 vedono di fatto calare tutte le altre forze politiche, ad esclusione di Unione Popolare di De Magistris che questa settimana segna un +0,2% arrivando fino all1,6% di stima nazionale. Poca cosa certamente per quanto riguarda gli equilibri nazionali, ma indicativo del fatto che nessun altro partito importante riesce a recuperare consenso in questo periodo “polarizzato” da Fratelli d’Italia a destra e da Movimento 5Stelle a sinistra.

Si parte dalla Lega che continua a rimanere “a galla” secondo i sondaggi politici ma con un calo che la proietta al 7,7% (-0,2%) e che soprattutto la distanzia ulteriormente dal duo Azione-Italia Viva che nonostante lo 0,2% in meno rispetto alla scorsa settimana resta all’8,4% su scala nazionale. Chiudono i sondaggi politici Swg, dietro il Terzo Polo, Forza Italia di Silvio Berlusconi al 6,3% (-0,2%), Verdi e Sinistra al 4%, PiùEuropa al 2,7%, ItalExit all’1,6% e per l’appunto Unione Popolare di De Magistris.

