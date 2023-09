Sondaggi politici/ Migranti: 6 italiani su 10 bocciano governo, 75% preoccupato da sbarchi

I cittadini italiani sono consapevoli che l’Italia non è pronta ad accogliere tutti i migranti che attraversano il Mediterraneo. Lo dimostra il sondaggio di Euromedia Research del 19 settembre 2023, approfondito da Alessandra Ghisleri su La Stampa. Per il 74,2% degli italiani coinvolti nella rilevazione, il tema è molto (31,6%) e abbastanza (42,6%) importante. La grande attenzione unisce tutti gli elettorati del centrodestra, con punte che arrivano fino al 90% per i sostenitori di Lega e Fratelli d’Italia, mentre gli elettori del M5s sono al 75%. Dal mese di marzo l’immigrazione occupa i primi posti nella classifica delle priorità dell’opinione pubblica nazionale.

I cittadini riconoscono la necessità di una migliore organizzazione (45,4%) per arginare e controllare il fenomeno con una più intensa «durezza» (36,6%). È implicita la necessità di organizzare su più fronti una serie di iniziative, da un lato per colmare il gap che esiste tra i Paesi più poveri e le nazioni più avanzate, dall’altro per organizzare un’accoglienza più efficace nella possibilità di smaltire e far rientrare l’emergenza. Per il 59,3% degli italiani il governo Meloni non si sta muovendo bene in tal senso e lo boccia.

SONDAGGI POLITICI, EUROMEDIA: ELETTORI LEGA DIVISI SU GOVERNO E MIGRANTI

Ma il governo Meloni può contare sul sostegno degli elettori di Fratelli d’Italia (64,8%) e Forza Italia (59,3%), anche se non plebiscitario. Dal sondaggio di Euromedia Research spicca invece una divisione netta nell’elettorato della Lega (40% contro 41,5%), che vorrebbe più rigidità sul tema migranti. L’immigrazione non dovrebbe essere gestita solo come una emergenza, ma come una situazione ad impianto stabile, anche per alleggerire l’ondata migratoria su Lampedusa e sulle aree costiere del sud. «Il rischio della disattenzione politica sul tema potrebbe portare ad accumulare opinioni in difesa solo ed esclusivamente della propria posizione», osserva Alessandra Ghisleri su La Stampa, precisando che «politicizzare l’argomento aiuta solo ad alzare la febbre delle tifoserie politiche con un contributo che aiuta il posizionamento dei “no a prescindere” e delle “aperture totali”». La conseguenza più importante sarebbe rendere la «impantanata». Dati che faranno riflettere il governo Meloni, il cui operato sul tema migranti è promosso solo dal 25,9% del campione del sondaggio di Euromedia Research.

