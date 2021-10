Sondaggi politici/ Pd al 19,9%, FdI -0,8%. Quirinale: 17,9% per il Mattarella-bis

Sorride Enrico Letta dopo i sondaggi politici di Index Research per Piazzapulita. Il Partito Democratico sale al primo posto della classifica e si attesta come unico movimento in crescita: i dem sono quotati al 19,9%, in rialzo dello 0,7%. Scala al secondo posto Fratelli d’Italia: il partito guidato da Giorgia Meloni passa dal 20% al 19,2%.

I sondaggi politici di Index Research per Piazzapulita quotano la Lega di Matteo Salvini al 18,7%, in ribasso dello 0,3%, mentre il Movimento 5 Stelle perde lo 0,6% ed è dato al 16,2%. Forza Italia sale al 7,5%, +0,3% rispetto alla precedente rilevazione, mentre Azione di Carlo Calenda guadagna mezzo punto percentuale e si porta al 4%. Sinistra Italiana scende al 2,3% (-0,2%), mentre Italia Viva di Matteo Renzi è stabile al 2,1%. In fondo alla classifica troviamo Europa Verde al 2% (+0,1%), Articolo 1 – Mdp al 2% (+0,1%), +Europa all’1,6% (-0,1%) e Coraggio Italia all’1% (-0,1%).

SONDAGGI POLITICI: I DATI SUL QUIRINALE

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Index Research sull’elezione del presidente della Repubblica. Ebbene: la maggioranza degli intervistati, il 17,9%, è a favore del Mattarella bis. Il 15,8% vorrebbe Marta Cartabia, mentre il 13,3% Mario Draghi. Il 10,4% si schiera con Silvio Berlusconi, tutti gli altri profili restano sotto quota 10%: Romano Prodi all’8,3%, Liliana Segre al 6,4% e Dario Franceschini al 5,8%. Dati ancora più bassi per Pier Ferdinando Casini all’1,5% e Paolo Gentiloni all’1,3%. Quasi un intervistato su cinque, il 19,3%, ha preferito non rispondere al quesito.

