Sondaggi politici/ Pd al 22,2%, FdI sale al 19,9%. Lega in calo: -0,6%

Tutti i principali partiti del Paese sono in crescita, ad eccezione della Lega: questa una delle prime indicazioni dei sondaggi politici di Swg per Tg La7. Le rilevazioni dell’istituto confermano la prima posizione del Partito Democratico: dem stabili al 22,2%. In lieve rialzo Fratelli d’Italia: il partito di Giorgia Meloni passa dal 19,7% al 19,9%. Terza posizione per la Lega, in calo dello 0,6%: il Carroccio di Matteo Salvini si attesta al 19%.

Dopo un periodo negativo, il Movimento 5 Stelle torna a guadagnare terreno: secondo i sondaggi politici di Swg, i grillini passano dal 13,9% al 14%. Forza Italia guadagna lo 0,4% e si attesta al 7,8%, mentre Azione di Carlo Calenda tocca quota 4,1%,+0,1% rispetto alla precedente rilevazione. I Verdi sono quotati al 2,4%, in ribasso dello 0,2%, mentre Mdp Articolo 1 è al 2,4% (+0,2%). Segnaliamo infine Sinistra Italiana al 2,3% (-0,2%), Italia Viva al 2,1% (-0,1%), +Europa all’1,6% (+0,1%) e Italexit con Paragone all’1,1% (+0,3%).

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI SWG

I sondaggi politici di Swg per Tg La7 confermano il vantaggio del Centrodestra sul Centrosinistra in caso di ritorno alle urne a stretto giro di posta: la coalizione formata da Fratelli d’Italia, Lega e Forza Italia sfiora quota 47%, mentre l’area giallorossa non va oltre il 38,5%. Molto dipenderà dal ruolo del Centro, sempre più compatto e destinato a giocare un ruolo da protagonista già in occasione dell’elezione del Presidente della Repubblica. In casa Centrodestra, inoltre, continua la sfida a distanza tra Fratelli d’Italia e Lega: Giorgia Meloni resta in vantaggio su Matteo Salvini e anzi allunga, portandosi a +0,9%.

