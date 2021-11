Sondaggi politici/ Pd-FdI al 20,5%, poi Lega al 19%. Green pass: 67% per proroga

Giorgia Meloni e Enrico Letta in vetta alla classifica appaiati: questo quanto registrato dai sondaggi politici di Demopolis per Rai Radio 1. Come dicevamo, Fratelli d’Italia e Partito Democratico si attestano al 20,5%. Terzo posto per la Lega: il Carroccio di Matteo Salvini è quotato al 19 per cento.

I sondaggi politici di Demopolis segnalano il Movimento 5 Stelle al 16,8%, mentre Forza Italia non va oltre il 6,7%. Azione di Carlo Calenda è dato al 3,2%, mentre Liberi e Uguali – Articolo 1 è al 2%. In fondo alla classifica troviamo Sinistra Italiana all’1,9% e Italia Viva di Matteo Renzi all’1,8%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI SU DRAGHI E GREEN PASS

I sondaggi politici di Demopolis per Rai Radio 1 hanno poi fatto il punto della situazione su Mario Draghi: la fiducia nei confronti del presidente del Consiglio cresce di un punto e si attesta al 61%, percentuale annotata già a luglio. Passiamo adesso ai dati di Emg per Agorà sulla pandemia: per il 39% l’emergenza epidemiologica è presente ma sotto controllo, mentre per il 18% è in ripresa. Per il 17%, invece, è alle forte una quarta ondata, mentre solo per il 5% è praticamente finita. Passiamo adesso ai sondaggi politici sull’obbligo di green pass: il 67% è favorevole alla proroga fino al 30 giugno 2021, mentre il 28% è del parere opposto. Il restante 5% ha preferito non rispondere al quesito.

