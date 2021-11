Sondaggi politici/ Pd in vetta al 21%, Lega al 18,8%. Conte aggancia la Meloni

Partito Democratico saldamente in testa alla classifica delle intenzioni di voto secondo i sondaggi politici di Ixè. Il celebre istituto, nelle rilevazioni dell’8 novembre, segnala un importante rialzo dei dem: il partito di Enrico Letta passa dal 19,4% al 21%. Ben distanziati i principali competitor, a partire dalla Lega: il Carroccio di Matteo Salvini si attesta al 18,8%, in calo di mezzo punto percentuale.

I sondaggi politici di Ixè segnalano un pari merito al terzo posto: sia Fratelli d’Italia che il Movimento 5 Stelle si attestano al 18%. Buone notizie per Forza Italia: gli azzurri guadagnano lo 0,4% e salgono all’8,3%. Azione di Carlo Calenda si attesta al 3,9%, mentre tra i partiti minori di Centrosinistra troviamo Sinistra Italiana al 2%, Articolo 1-Mdp al 2,1% e Italia Viva all’1,9%.

SONDAGGI POLITICI: I DATI DI SWG

Passiamo adesso ai sondaggi politici di Swg. L’istituto ha analizzato il giudizio degli italiani sul dossier pensioni e filtra grande timore: la percentuale di chi si dice preoccupato sale dal 67% del 2020 al 76% del 2021, avvicinandosi dunque sempre di più al picco dell’81% registrato nel 2016. Entrando nel dettaglio dei dati, il 54% si è detto in disaccordo con il passaggio da Quota 100 a Quota 102: il 31% pensa che tutti dovrebbero andare in pensione a 62 anni, mentre il 23% pensa che sia un ritorno alla legge Fornero. Per il 18%, invece, Quota 100 era insostenibile, mentre per il 9% discriminava una parte dei lavoratori.

