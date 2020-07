Sondaggi politici/ Pd lontano da Lega (25,5%) ma stacca 5S: Calenda ‘ruba’ voti Renzi

I sondaggi politici espressi dalla Supermedia di YouTrend-Quorum per Agi confermano questa settimana le distanze tutto sommato invariate nonostante i tanti temi caldi degli ultimi giorni: Autostrade, Dl Semplificazioni, Regionali, Decreti Sicurezza e quant’altro, con i partiti di maggioranza e opposizioni che però cristallizzano le “distanze” tranne un “avvicendamento” di voti nel settore centrista. Andiamo con ordine e partiamo come sempre dalla Lega di Matteo Salvini che resta il primo partito del Paese con pure perdita dello 0,2% nelle ultime due settimane: dietro al 25,5% del Carroccio troviamo staccato il Pd al 20,6%, stabile al secondo posto e con altrettanto distacco stabilizzato sul Movimento 5 Stelle rimasto fermo al 16%. I consensi non calano ma neanche crescono per il Governo Conte con le ansie dei cittadini per la crisi di settembre che aumentano sempre più: perde qualcosina Fratelli d’Italia (14,5%, -0,1%) e anche Forza Italia (6,9%) dimostrando che anche l’alternativa del Centrodestra in questo momento non convince appieno gli intervistati, pur concedendo la maggioranza relativa della coalizione rispetto ai “giallorossi”.

SONDAGGI YOUTREND (9 LUGLIO): GOVERNO CONTE E FIDUCIA

Chiudono i sondaggi politici “mediati” da YouTrend-Quorum Italia Viva di Matteo Renzi che col 2,9% perde netto lo 0,3% in 14 giorni, guadagnati con l’esatta quantità da Azione di Carlo Calenda sempre più “alter ego” sul fronte centro per l’ex Premier Pd. L’ex Ministro Mise sale al 2,7% raggiungendo La Sinistra di Fratoianni e Speranza, staccando invece +Europa all’1,9% e i Verdi all1,7%. Sul fronte fiducia, il Governo vede calare al 42,3% la convinzione nell’operato di Pd-M5s-LeU-IV, mentre alla sua nascita a settembre veleggiava al 45,9%. Di contro, il Centrodestra unito alla nascita del Conte-2 aveva 46,3% mentre ora viaggia al 48%: scendendo nelle pieghe delle singole coalizioni, l’area di Centrosinistra ad oggi vale il 28,1%, il Movimento 5 Stelle fermo al 16% mentre Forza Italia-Lega-FdI con il 48% migliorano e non poco il dato dello scorso anno, mentre rispetto alla Europee 2019 vede una lieve flessione dal 49,5% guadagnato all’epoca.



