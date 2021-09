Sondaggi politici/ Sindaci: a Torino avanti Damilano (41,6%), a Cosenza Caruso (50%)

Sondaggi politici che ritornano anche quest’oggi, venerdì 3 settembre 2021, con un focus particolare sulle elezioni comunali a Torino e a Cosenza. Partiamo dal capoluogo sabaudo, con i rilevamenti svolti da BiDiMedia per conto di Associazione Bidimedia. La prima domanda è stata la seguente: se oggi si votasse per l’elezione del sindaco di Torino, a quale dei seguenti candidati darebbe il suo voto? In testa c’è Paolo Damilano, candidato di Centrodestra, con il 41,6%, seguito da Stefano Lo Russo (Centrosinistra, 38,9%) e da Valentina Sganga (Movimento Cinque Stelle, 11,1%). Troviamo, poi, Angelo D’Orsi (3,1%), Davide Betti Balducci (1,6%), Ivano Verra (1,1%), Ugo Mattei (0,9%), Giusi Greta Di Cristina (0,8%), Roberto Salerno (0,6%), Damiano Carretto (0,3%).

Roberto Gualtieri/ "Contrario a referendum di Renzi su Rdc. Rifiuti? Con la Raggi..."

Se oggi si votasse per l’elezione del Consiglio comunale, invece, i torinesi darebbero il loro voto al Partito Democratico per il 26,5%, a Fratelli d’Italia per il 15,8%, alla Lega per il 13,4%. Nell’ordine, figurano successivamente il Movimento Cinque Stelle (9,2%), Torino Bellissima (4,5%), Lo Russo Sindaco (3,9%), Forza Italia (3,7%), Moderati (3,4%), Sinistra Ecologista (3,4%), Sinistra in Comune (2,8%), Europa Verde (2,2%), Progresso Torino (1,5%), Sì Tav Sì Lavoro – Rinascimento (1,3%), Partito Socialista – Art.1 (1,2%), Torino Domani (1,2%), ItalExit (1,2%), Partito Gay (0,9%), altre liste di Balducci (0,8%), Partito Comunista (0,7%), Futura (0,7%), Movimento Ambientalista (0,6%), Popolo della Famiglia (0,6%), Movimento 4 Ottobre (0,3%), Torino Città Futura (0,2%).

Roman Pastore, bufera social su candidato a Roma "col Rolex"/ Calenda, "Vergognatevi"

SONDAGGI POLITICI: LA SITUAZIONE A COSENZA

Al di là delle intenzioni di voto, secondo i torinesi il loro prossimo sindaco sarà Paolo Damilano al 45%. Più distaccati Stefano Lo Russo (19%) e Valentina Sganga (3%), anche se su questo gap pesa il 30% di indecisione. La situazione si ribalterebbe, tuttavia, in caso di ballottaggio: i cittadini di Torino eleggerebbero Lo Russo (52%).

Passando ora a Cosenza, secondo i sondaggi politici eseguiti da Winpoll per conto del Pd nazionale, il favorito per la vittoria delle elezioni amministrative è il candidato sindaco Caruso, che nei tre scenari ipotetici di voto ha rimediato rispettivamente il 52,4, il 49,1 e il 51% delle preferenze. Negli ultimi cinque anni, la qualità della vita a Cosenza, secondo i cittadini, è peggiorata: lo pensa il 52% degli intervistati, mentre è rimasta sostanzialmente invariata per il 27% ed è migliorata per il 21%. Fra le tematiche del Comune calabrese più urgenti che la nuova amministrazione dovrebbe affrontare, spiccano infine la pulizia della città e la gestione dei rifiuti (58%), la carenza idrica (29%), il traffico (28%), la manutenzione delle strade del verde pubblico (28%).

Pacifico (Anief)/ "No green pass scuola, Bianchi pensi a screening con test salivari"

© RIPRODUZIONE RISERVATA