Sondaggi poltici/ FdI in calo al 28,9%, in rialzo il Pd (19,3%). Bene Avs e Azione

In calo FdI, bene Pd, Avs e Azione: questo un primo riassunto della supermedia dei sondaggi politici di Quorum/Youtrend per Sky Tg 24. Il partito del primo ministro Giorgia Meloni perde lo 0,3 per cento e si attesta oggi al 28,9 per cento. Seconda piazza per il Partito Democratico: dopo un periodo no, i dem di Elly Schlein guadagnano lo 0,3 per cento e si portano al 19,3 per cento. Terzo il Movimento 5 Stelle: i grillini di Giuseppe Conte perdono lo 0,3 per cento e si attestano al 13,5 per cento.

Sondaggi Ghisleri “2024 preoccupa metà degli italiani"/ "I più positivi sono elettori dei partiti di governo"

La supermedia dei sondaggi politici vede la Lega in leggera crescita dal 9,8 al 9,9 per cento. Passettino indietro per Forza Italia: -0,1 per cento per gli azzurri, ora al 6,2 per cento. Azione di Carlo Calenda guadagna lo 0,4 per cento ed è quotato al 4,1 per cento. L’alleanza Verdi-Sinistra dale al 3,7 per cento, mentre Italia Viva di Matteo Renzi si porta al 3,2 per cento. Chiudono la classifica +Europa al 2,2 per cento, Per l’Italia all’1,8 per cento e Noi Moderati all’1,8 per cento.

"In Italia ragazzi ansiosi, disimpegnati e lontani dall'Europa"/ Diamanti: "Nessuno crede nella politica"

Sondaggi politici, i dati di Quorum/Youtrend

Passiamo adesso ai sondaggi Quorum/Youtrend per SkyTg24 sull’ambiente. Per il 76 per cento degli italiani tra i temi prioritari rientrano la pace e la sicurezza globale, mentre per il 64 per cento il cambiamento climatico. Il 56 per cento ha citato la crescita dell’economia e del commercio, mentre il 41 per cento l’eliminazione della fame nel mondo. Chiudono la classifica la diffusione della democrazia al 25 per cento e la conservazione del patrimonio culturale al 21 per cento.

Per quanto concerne le responsabilità nel contrasto al cambiamento climatico, i sondaggi segnalano il governo in vetta al 38 per cento. Seguono le grandi imprese al 24 per cento, i singoli cittadini al 15 per cento, le organizzazioni non governative al 15 per cento, le piccole e medie imprese al 4 per cento. Il restante 13 per cento ha preferito non rispondere al quesito.

Sondaggi politici/ FdI stabile al 28,7%, Pd in calo al 19,2%. Flop M5s: -0,9%

© RIPRODUZIONE RISERVATA