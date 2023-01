SONDAGGIO/ Rifiuti, sanità e lavoro: ecco le vere priorità per i cittadini del Lazio

Rifiuti, Sanità e Lavoro sono, in ordine di importanza, le priorità dei cittadini del Lazio. Lo dimostra anche il numero di favorevoli, con un consenso che attraversa partiti e coalizioni, alla costruzione di un termovalorizzatore per Roma. Ritengono inoltre che la droga sia di gran lunga la dipendenza più pericolosa, seguita a distanza da alcol e gioco.

Mille intervistati

A pensarla così sono gli elettori del Lazio secondo una indagine-sondaggio che Il Sussidiario.net ha commissionato a Euromedia, condotta interpellando tra il 7 e il 9 gennaio mille persone raggiunte telefonicamente e via web per sottoporre loro domande sull’andamento della loro Regione e sugli interventi necessari per migliorare la vita della gente che ci abita. Una ricerca che fotografa la percezione della realtà dell’elettorato a un mese dal voto (12-13 febbraio) che deciderà chi sarà tra Alessio D’Amato (centrosinistra), Francesco Rocca (centrodestra), Donatella Bianchi (Movimento 5 Stelle) e Rosa Rinaldi (Unione popolare) il prossimo presidente regionale.

Pollice verso per sanità e rifiuti

Chi boccia i risultati dell’ultimo periodo nel Lazio ne attribuisce la colpa alla Giunta regionale: sanità, rifiuti, trasporti e strade le voci nelle quali l’andamento è stato più negativo. I più scontenti (64,3%) sono in provincia di Rieti. A Roma il 49,3% parla di situazione invariata. Il primo intervento che si chiede alla Regione è nell’ambito della gestione dei rifiuti (46,2%). Seguono salute (39,6%) e lavoro (34,7%). Quando si chiede di scegliere come utilizzare i soldi del Pnnr, gli intervistati danno priorità a sanità, lavoro, sviluppo, infrastrutture e famiglie.

Il termovalorizzatore s’ha da fare

Il termovalorizzatore di Roma deve essere realizzato. Il campione lo dice chiaramente. Può risolvere la situazione per il 55,7%, con il 31,8% che vede effetti positivi per Roma e per l’intero Lazio e il 23,9% solo per la città. Uno su tre (28,2%) è contro e il 16,1% non sa come esprimersi. Giudizio positivo trasversale: favorevole il 73% degli elettori della Meloni e il 75% della Lista per D’Amato. Nel Pd consenso al 57,1%. 5 Stelle unici feroci oppositori: il 67,6% esprime parere contrario. Il 55,4% dei romani è favorevole. D’accordo tutte le età: picco tra gli over 65, dice sì il 62,7%.

Dipendenze pericolose: droga su tutte

La droga è la dipendenza più pericolosa. Lo dice il 50,2% del campione. Un giudizio che non cambia se si considera il partito di riferimento, la provincia di residenza o l’età. L’alcol preoccupa infine il 13,5% degli intervistati, mentre gioco e scommesse legali fanno paura solo al 4,7%.

(Paolo Rossetti)

