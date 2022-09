Chi è Sonia Bergamasco?/ L’amore per il marito Fabrizio Gifuni e le sue due figlie

Chi è Sonia Bergamasco e i grandi successi cinematografici

Tutti gli italiani conoscono Sonia Bergamasco, l’attrice che li ha tenuti incollati al grande schermo regalando risate e spensieratezza grazie all’impeccabile interpretazione del personaggio della dottoressa Sironi nel film “Quo Vado”. Se la pellicola girata insieme al grande Checco Zalone le ha regalato grande successo e popolarità sul web, sappiate però che Sonia ha avuto molte altre grandi esperienze all’interno del mondo cinematografico. L’attrice, nata nel 1966, ha sempre avuto la passione per la recitazione, dopo aver studiato al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano e alla Scuola d’Arte drammatica del Piccolo Teatro, Sonia ha avuto l’opportunità di lavorare a fianco di personalità importanti come: Giorgio Strehler, Carmelo Bene, Theodoros Terzopoulos e Massimo Castri.

Tra i suoi traguardi più importanti c’è “La meglio gioventù”, film che le ha regalato il Nastro d’Argento come migliore attrice non protagonista e “De Gasperi, l’uomo della speranza” grazie al quale è stata nominata al Globo d’Oro. Ha preso parte a molte pellicole cinematografiche come: “Io e te”, “Tutti pazzi per amore” e “Una grande famiglia” ma come dicevamo il suo più grande successo è stato “Quo Vado”, film che le ha permesso di vincere il Ciack d’Oro e che l’ha resa una dei canditati al David di Donatello.

Sonia Bergamasco, la famiglia e i progetti futuri

Una vita piena di impegni lavorativi quella di Sonia Bergamasco, che però non ha sfruttato il suo talento solo all’interno delle pellicole cinematografiche. L’attrice infatti è anche una regista teatrale, una poetessa e una musicista. E’ spesso apparsa sul grande schermo anche all’interno di alcuni programmi televisivi e proprio stasera prenderà parte al programma “Via dei Matti n.0” insieme a Valentina Cenni, Giuliano Sangiorgi e Stefano Bollani. In merito alla sua vita privata, l’attrice è molto riservata ma sappiamo che da anni è innamoratissima dell’attore Fabrizio Gifuni, con cui è convolata a nozze nel 2000 e ha avuto due figlie.

Oltre alla carriera e alla famiglia, Sonia Bergamasco tiene molto anche alla società e ama poter far qualcosa per gli altri, proprio per questo sostiene da anni Medici Senza Frontiere, un’organizzazione che fornisce assistenza medica gratuita alle popolazioni dei Paesi in via di sviluppo. Di recente l’attrice è stata molto impegnata con il lavoro e si è occupata di una rappresentazione teatrale che la vedeva immersa nel personaggio mitologico di Cassandra e che ha avuto molto successo, il 24 settembre invece sarà a Lucca, all’evento “Canone Inverso” per portare sul palco un dialogo musicale.











