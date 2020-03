Sonia Bergamasco è Livia / “Il futuro ancora incerto de Il commissario Montalbano”

E’ diventata una delle fidanzate più apprezzate delle serie tv italiane. Stiamo ovviamente parlando di Livia, il personaggio interpretato da Sonia Bergamasco ne Il Commissario Montalbano. Una donna posata, semplice e sveglia. Coi suoi occhi azzurri ha fatto breccia nel cuore del celebre commissario di Vigata, mentre nella vita reale ha conquistato il cuore dell’attore Fabrizio Gifuni, con cui ha messo al mondo due figlie. La passione per il cinema si è concretizzata dopo l’ottenimento del diploma in pianoforte al Conservatorio Giuseppe Verdi. Quindi l’esame superato in recitazione presso la Scuola del Piccolo Teatro, una leva che le ha permesso di spiccare il volo nel mondo della televisione e del teatro. Sonia Bergamasco, però, ha lasciato un segno grazie e soprattutto al Commissario Montalbano.

Sonia Bergamasco, la sua Livia torna ne Il Commissario Montalbano

Questa sera su Raiuno torna il Commissario Montalbano, con Luca Zingaretti e Sonia Bergamasco che indossano nuovamente i panni di Salvo e Livia. Il titolo del nuovo episodio “Salvo amato, Livia mia” è passato eccezionalmente in anteprima al cinema, stessa trattamento per l’altro episodio inedito intitolato “La rete di Protezione”. Due nuove puntate che hanno anche coinciso con la triste e dolorosa scomparsa di Andrea Camilleri, il “papà” di Montalbano. Lo scrittore, infatti, è venuto a mancare poco prima che le riprese iniziassero, gettando nello sconforto tutta la troupe. Nello stesso periodo è scomparso il regista Sironi, sostituito coraggiosamente in regia da Zingaretti, che ha assunto un doppio compito delicato. “Ho iniziato a girare con lui. Era incredibile il suo entusiasmo. Ha dato tantissimo a Montalbano“, le parole della Bergamasco a Tiscali dopo la scomparsa di Sironi.

Sonia Bergamasco, gli elogi a Luca Zingaretti

Per Sonia Bergamasco, Luca Zingaretti è stato bravissimo ad assumere il ruolo di regista, oltre ad interpretare un personaggio, Il Commissario Montalbano, che ormai gli appartiene di diritto. E non potrebbe essere diversamente stando a quanto detto da Livia, in un’intervista fuori dal set: “Ha avuto coraggio a prendersi questo compito. Sapeva cosa doveva fare benissimo, anche se non si possono nascondere le difficoltà di essere sia in scena che in cabina di regia”. Sul futuro della serie tv la Bergamasco non si è sbilanciata, anche se i fan chiaramente sperano possano esserci altre puntate del loro personaggio preferito. Per ora però dovranno accontentarsi di due nuove puntate pronte a sbarcare in Rai.



