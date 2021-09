Sonia Lorenzini in ospedale/ Malore per l’ex tronista di Uomini e Donne

Solo 24 ore fa Sonia Lorenzini, ex tronista di Uomini e Donne, salutava con entusiasmo l’inizio della nuova edizione del Grande Fratello Vip. Ricordiamo che l’influencer è stata una delle protagonista della quinta edizione del reality show di Canale 5, vinta da Tommaso Zorzi. “Stasera riparte Grande Fratello Vip e volevo fare un grosso in bocca al lupo ad Alfonso Signorini e tutta la grande famiglia che porta avanti questa grande e meravigliosa macchina! La mia permanenza non è durata molto ma porto come tanto di quello che ho vissuto in così poco… le emozioni sono così vere ed intense che nulla si cancella”, ha scritto Sonia nelle sue storie di Instagram. Poche ore fa, invece, la Lorenzini ha fatto preoccupare i suoi numerosi follower – 972 mila – mostrandosi con maschera dell’ossigeno e flebo su un letto d’ospedale.

Sonia Lorenzini in ospedale dopo un malore

Sonia Lorenzini ha così svelato di aver avuto un malore e di essere finita in ospedale. L’influencer non ha spiegato nei dettagli cosa sia successo, ma stando alle sue parole deve essere stata male durante la notte e al suo risveglio è corsa in ospedale: “Nottata da dimenticare, mattinata pure peggio. Niente di grave o almeno ora lo so perché al mio risveglio ero davvero molto preoccupata, ma tutto risolvibile. Off per qualche giorno poi vi spiegherò”. Sembra comunque che le sue condizioni non siano particolarmente gravi, anche se comunque l’ex tronista di Uomini e Donne ha deciso di prendere una piccola pausa dai social per riprendersi al meglio. Al suo ritorno spiegherà cosa le è successo. L’influencer è anche riuscita a scherzare sulla sua situazione: “Non ci facciamo mancare nulla noi, eh”.

