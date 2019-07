Sonia Lorenzini svestita in santuario/ “Copriti”, la lite: “sono stata aggredita”

Sonia Lorenzini ha ricevuto un sonoro rimprovero da parte di una signora mentre si trovava in un santuario a Verona. La ramanzina, secondo quanto racconta oggi l’ex tronista di Uomini e Donne, sarebbe avvenuta a causa del suo abbigliamento provocante, ritenuto dalla sua antagonista decisamente inopportuno. “Erano le sette di sera circa quando sono stata aggredita da un’anziana signora perché mi trovavo in un convento in abbigliamento succinto – spiega la Lorenzini ai suoi follower – ragazzi io sono sotto choc, sono stata aggredita, mi urlava contro ‘copriti!’, non mi era mai successa una cosa del genere!”. Ma l’anziana signora che si è scagliata contro di lei non è stata l’unica a bacchettarla per la sua mise. Per la Lorenzini è infatti arrivata anche la tirata d’orecchie del popolo social, certo che la sua minigonna non fosse l’outfit più adatto per concedersi una visita in un luogo religioso. “Le chiese sono un posto di culto, non di turismo, ci vuole rispetto – le ha scritto un’utente – se non mci arrivi non c’è niente da commentare”.

“NON MI SENTO NUDA”

La risposta di Sonia Lorenzini, attaccata per aver provato a visitare un santuario in abiti succinti, non si è fatta attendere. A chi l’ha accusata sui social di non aver avuto il giusto riguardo per un luogo di culto, lei ha risposto chiedendo di mostrarle esattamente in cosa avrebbe mancato di rispetto. “A: non mi sento nuda, anzi – spiega l’ex tronista di Uomini e Donne, sono più coperta di quando esco d’inverno. B: non ero dentro la chiesa ma fuori dal santuario e C – conclude la Lorenzini – conosco benissimo il rispetto e, come tutti quelli che ne sanno qualcosa, lo porto a chi per primo lo porta a me, a prescindere!”. Ma l’arringa dell’ex tronista di Uomini e Donne non risparmia neanche l’anziana signora che l’ha rimproverata: “Le persone che si recano a pregare – spiega la Lorenzini – che hanno fede e via dicendo, non si rivolgono di certo coni toni con cui si è rivolta a me la signora in questione”. Sonia Lorenzini, che sui social può contare su oltre 800 mila follower, fa i conti per la prima volta con un outfit sbagliato che potrebbe mettere a repentaglio la sua carriera da influencer. Riuscirà a ottenere il perdono dei suoi follower?

