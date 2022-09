Sony World Photography Awards da domani/ Ricavato a favore di Progetto Arca

Appuntamento da non perdere a Milano. A partire da domani, mercoledì 14 settembre, e fino al 30 ottobre 2022, saranno ospitati i Sony World Photography Awards nella prestigiosa location della Fondazione Stelline. L’evento è promosso da World Photography Organisation e Sony, con la Main Partnership di Fondazione Fiera Milano e Fondazione Stelline. Il ricavato della mostra sarà devoluto a favore di Fondazione Progetto Arca onlus per l’emergenza ucraina.

I Sony World Photography Awards sono giunti alla quindicesima edizione e hanno ricevuto oltre 340 mila candidature provenienti da oltre 200 Paesi. L’esposizione consentirà a tutti di ammirare le fotografie vincitrici e finaliste del prestigioso concorso fotografo. Qualche esempio? Dal progetto Migrantes fi Adam Ferguson (vincitore del titolo Photographer of the Year) alle opere di Federico Borrella, passando le creazioni di Giacomo Orlando e Alessandro Gandolfi.

Sony World Photography Awards da domani a Milano

Come dicevamo, tutto l’incasso della biglietteria sarà totalmente devoluto a Fondazione Progetto Arca. Lo scorso 30 marzo è stata avviata una collaborazione Fondazione Fiera Milano per supportare il popolo ucraino, vittima dell’attacco russo. Il legame ha già prodotto importanti risultati, basti pensare all’invio di 22 tir con 170 tonnellate di materiali tra alimentari, prodotti per l’igiene personale, coperte e così via.

“I vincitori di questa competizione raccontano le storie dell’umanità e portano fino a noi frammenti di terre vicine e lontane, riassegnando alla fotografia il suo ruolo nodale, quello che da sempre mi incanta: la sua capacità di testimoniare gli avvenimenti contemporanei e consegnarli alla futura memoria collettiva”, le parole di Barbara Silbe.

La prestigiosa iniziativa consentirà alla Fondazione Fiera Milano di sostenere Arca Onlus al fianco del popolo ucraino vittima della guerra, la conferma del presidente Enrico Pazzali: “Con il nostro impegno in questa causa, vogliamo ricordare quanto sta accadendo a poche migliaia di chilometri da casa nostra. Perché, passata l’emozione dell’immediata emergenza, il pericolo maggiore è che questa tragedia possa in parte cadere nell’oblio, ‘abituandoci’ alla quotidiana sofferenza di milioni di persone, soprattutto anziani, donne e bambini”. Per Progetto Arca è un onore essere partner di questo importante progetto artistico, le parole del presidente della Fondazione Alberto Sinigallia: “Grazie di cuore da parte mia e di tutti gli operatori e volontari che ogni giorni sono in prima linea con il loro tempo, le loro competenze e la loro energia”.

