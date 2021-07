Sophia Cheung muore a 32 anni/ L’influencer cade da una cascata per un selfie

Tragedia nel mondo delle influencer per la morte, a soli 32 anni, di Sophia Cheung, influencer con la passione per i viaggi, lo sport e la fotografia. Abituata a girare il mondo e a pubblicare le foto dei posti che visitiva sul suo profilo Instagram, Sophia ha perso la vita nel tentativo di scattare un selfie da un posto con una vista mozzafiato. L’influencer si trovava ad Ha Pak Lai, vicino a Pineapple Mountain come fa sapere Il Fatto Quotidiano ed è proprio in quel posto che, purtroppo, ha perso la vita. Un luogo con una vista incredibile dove molti turisti sono soliti scattare foto ricordo. Purtroppo, però, il destino, con Sophia Cheung, è stato beffardo.

Sophia Cheung morta precipitando da una cascata

Sophia Cheun si trovava nei pressi della cascata del torrente Tsing Dai. A ridosso della cascata, Sophia si era messa in posa per scattare un selfie da pubblicare, probabilmente sulla sua pagina Instagram regalando così ai suoi 11,3mila followers una foto mozzafiato. La 32enne, però, è scivolata e precipitata per cinque metri. Con lei c’erano degli amici che hanno immediatamente chiamato i soccorsi, ma per Sophia non c’è stato nulla da fare. Quando i medici sono arrivati sul posto, hanno potuto solo constatare il decesso. Sotto le sue foto, sono tanti i messaggi di cordoglio dei followers che apprezzavano le sue slendide foto. «La vita dovrebbe essere divertente, non stupida», si legge nella biografia social di Sophia.

