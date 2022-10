Sophie, figlia di Pietro Taricone e Kasia Smutniak/ La morte del padre nell’incidente, e la loro somiglia

Kasia Smutniak, la figlia Sophie Taricone diventa ‘grande’ e sempre più somigliante all’indimenticato papà Pietro

Sophie Taricone, figlia di Pietro Taricone e Kasia Smutniak, nata prima del drammatico incidente che costò la vita all’ex gieffino, ha da poco compiuto diciotto anni. Lo scorso 4 settembre la piccola di casa Smutniak è finalmente diventata maggiorenne e sul settimanale Diva sono spuntate alcune foto che rivelano una somiglianza pazzesca con il papà defunto.

Fino ad oggi di lei non si è saputo molto, questo perché ancora troppo piccola per essere attratta dal tritacarne mediatico. Sappiamo però che è una grande appassionata di viaggi, ma anche una persona piuttosto riservata, non intrigata dalla luce dei riflettori. Nel famoso magazine di cronache rosa, come dicevamo, sono apparse alcune foto di Sophie Taricone mentre passeggia con la mamma in Sicilia.

Sophie Taricone uguale a papà Pietro: occhi scuri e stesso sguardo, le foto commuovono il web

E ciò che ha commosso profondamente il pubblico è soprattutto la somiglianza con papà Pietro. Bruna come lui, occhi scuri, stesso sguardo ed un’espressione che davvero ricorda “il gladiatore” del Grande Fratello. Ricordiamo che Pietro ha perso la vita a causa di un violentissimo incidente il 28 giugno del 2010, quando, impattò violentemente al suolo dopo un lancio in paracadute, una delle sue grandi passioni. Il ragazzo aveva preso parte alla prima edizione del Grande fratello, nel 2000, dove arrivò terzo e lasciò il segno per il suo flirt con la concorrente Cristina Plevani.

