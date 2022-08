Sorelle morte a Riccione/ Amica di famiglia: “Temo che siano state drogate”

A Morning News si torna a parlare della tragedia di Riccione, la morte delle due sorelle Giulia e Alessia, investite da un Frecciarossa in stazione. Il programma di Canale 5 ha intervistato un’amica di famiglia che ha spiegato: “Non bisogna fare i finti buoni, è una disgrazia, conoscevo il papà, tutta Castenaso parla bene di loro, sono brave ragazze, io ho fatto le mie condoglianze, il padre è una persona distrutta, l’ha sentito un mio amico, son cose delicate, come può un genitore perdere due figlie in questo modo pazzesco?”.

Secondo la donna, le due giovani sorelle sarebbero state drogate, e trovandosi in uno stato di incoscienza sarebbero poi finite sotto al treno: “Secondo me le ragazze, ma è un parere personale, sono state drogate e poi chissà cosa è successo. Se hanno fatto quello è perchè erano state drogate – ribadisce l’amica di famiglia delle due vittime di Riccione per poi puntare il dito nei confronti del mondo della notte: “E’ un brutto mondo, non si può più andare nei locali. Io stessa ancora collaboro e faccio delle cose con locali, ma non c’è controllo all’interno, gira troppa droga, è un brutto mondo”.

SORELLE MORTE A RICCIONE, MARCO OLIVA: “PERCHE’ NESSUNO HA FATTO NIENTE?”

Marco Oliva, noto giornalista di Telelombardia, in collegamento con Morning News si pone alcune questioni, non credendo alla versione della droga: “I locali chiudono troppo tardi? Non è questo, i ragazzi stanno comunque in giro a volte fino all’alba. Il problema è un altro, il fatto che minorenni di 14 e 15 anni sono in discoteca senza alcun controllo fino alla mattina”.

Poi ha aggiunto: “Se le ragazze sono state talmente lucide di accorgersi del furto del cellulare, quindi chiedere il telefono ad un’altra persona, ricordare il numero del padre e chiamarlo, è evidente che non erano completamente sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, se sono state drogate, e nemmeno completamente ubriache. sono questi elementi che non tornano”. E ancora: “Perchè una delle due ragazze era sul binario? Perchè era senza stivali? Se alcune persone sono state in grado di vedere le due ragazze, perchè quando le hanno notate non hanno avuto modo di richiamare l’attenzione di qualcuno?”.

