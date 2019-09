Sorpresi dall’amore/ Su Canale 5 il film con Hilarie Burton (oggi, 4 settembre 2019)

Avete voglia di un bel film leggero e romantico per trascorrere un pomeriggio di fine estate? Mercoledì 4 settembre alle ore 16.30 su Canale 5 andrà in onda Sorpresi dall’amore. Sintonizzate la tv su questa commedia sentimentale con la regia di Robert Iscove. I protagonisti principali sono Paul Campbell, Hilarie Burton e Aaron Craven. L’attore canadese Paul Craven è noto al grande pubblico per avere interpretato più di venti episodi della serie televisiva Battlestar Galactica, mentre Hilarie Burton è famosa per aver prestato il volto alla bella Peyton Sawyer del telefim One Tree Hill. Anche Aaron Craven non è nuovo alle commedie romantiche: lo ricordiamo in Fidanzati per convenienza e Il Frutto dell’amore, due film in cui era di nuovo alle prese con avventure e disavventure d’amore! Evidentemente questo ruolo è tagliato su misura per lui.

Sorpresi dall’amore, la trama del film

Sorpresi dall’amore (titolo originale Surprised by love) racconta la storia di Josie Mayfried, una giovane donna in carriera che lavora nella società del padre Joseph, produttore di pentole che ha costruito la sua fortuna partendo da zero e ha grandi aspettative anche per la figlia. Josie ha un fidanzato di nome Richard, che i suoi genitori detestano ma che lei ritiene essere l’uomo perfetto per lei: brillante, bello, ricco ed affascinante al punto giusto. Che cosa può desiderare di più? Nulla, almeno fino al momento in cui Josie non incontra per caso Gridley, il suo vecchio ed imbranato ex fidanzatino del liceo, che aveva perso di vista da tanti anni. Questo incontro cambierà le carte in tavola e fornirà al “perfetto” Richard lo spunto per cercare di conquistare finalmente l’approvazione e l’affetto dei genitori della sua fidanzata. Richard organizza un piano per spingere Josie a farsi accompagnare da Gridley alla festa organizzata per l’anniversario di nozze dei genitori. E’ assolutamente sicuro che, dopo aver visto accanto alla figlia questo ragazzone insignificante, Joseph e la moglie Claire si convinceranno che è lui e solo lui il marito perfetto per la loro Josie. Ma le cose non andranno esattamente come previsto da Richard e gli eventi prenderanno una piega tutta da scoprire…

