“Sostanze psicoattive nell’acqua per fare mettere mascherine”/ La proposta choc

Le sostanze psicoattive nel sistema idrico per ammorbidire i “disertori” e fare indossare le mascherine a tutti: questa la controversa proposta del professor Parker Crutchfield, professore associato di etica medica alla Western Michigan University. In un lungo editoriale pubblicato su The Conversation, l’esperto ha “invocato” il ricorso ad una “pillola morale” per aiutare a combattere la battaglia contro il coronavirus. Le mascherine ed il distanziamento sociale possono funzionare, ma anche i “disertori” devono essere costretti ad adottare queste misure di sicurezza. E, citando i suoi studi di bioetica, Crutchfield ha evidenziato che «il problema dei disertori del coronavirus potrebbe essere risolto con un miglioramento morale». Miglioramento morale che passerebbe così dalle sostante psicoattive prodotte dai ricercatori e ribattezzate “potenziatori morali”.

Lo scopo dei miglioramenti morali è quello di rendere le persone più morali, ha evidenziato il professore, in modo che possano aumentare «la capacità di qualcuno di essere empatico, altruista e cooperativo». E da questo punto di vista le sostanze psicoattive «aiuterebbero le persone che non indossano le mascherine e che non adottano il distanziamento sociale a capire che la società trarrebbe maggiori benefici dalla loro cooperazione». Il professore non si fa problemi a mettere in discussione l’autonomia individuale, aprendo all’obbligatorietà di questo “miglioramento morale”, al punto di essere pronto a somministrarlo tramite l’approvvigionamento idrico.

Crutchfield ha poi messo in risalto che è improbabile che il governo imponga questa sorta di spinta morale, ribadendo che comunque questi miglioramenti potrebbero porre fine alla pandemia ed alla diffusione di virus futuri, o ancora alla sofferenza associata al cambiamento climatico. Raggiunto dai microfoni di Campus Reform, il professore ha confermato la sua tesi: «Se possiamo mettere il fluoruro nell’acqua, non è un passo molto più grande mettere qualcos’altro nell’acqua per scopi di salute pubblica».

