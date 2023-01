Soumahoro, come venivano spesi soldi di donazioni/ Striscia la Notizia: vestiti e…

Striscia la Notizia torna a parlare del caso relativo a Aboubakar Soumahoro per rivelare come venivano spesi i soldi ottenuti tramite le donazioni alle raccolte fondi lanciate dall’onorevole. L’inviato del tg satirico Pinuccio ha analizzato i bilanci pubblicati sul sito della Lega Braccianti, dove si trovano le rendicontazioni del 2020 e del 2021, con l’obiettivo di ricostruire le voci di spesa. I dettagli di ognuna di esse non sono chiarissimi ed inoltre alcuni elementi risultano misteriosi.

Soumahoro, Report “raccolta fondi, mancano 101mila €”/ Caruso: “sparito con la cassa”

In totale sarebbero stati raccolti oltre 31 mila euro per lo sciopero a Roma. Di questi, 10 mila sarebbero stati spesi in vestiario e in alimenti, mentre circa 21 mila per il trasporto dei manifestanti. “Ma a noi non risultano migliaia di persone trasportate”, ha evidenziato l’inviato Pinuccio. Dei dubbi nascono anche in merito alla raccolta fondi di Natale per i bambini meno fortunati, che ha portato a ottenere ben 16 mila euro. Il denaro sarebbe stato utilizzato per acquistare dei regali per i piccoli residenti nei ghetti Torretta Antonacci e Borgo Mezzanone, dove però non sembra che ci siano minori. Infine, altri 1.700 euro sarebbero stati destinati alla realizzazione di un video.

“Soumahoro candidato per accordo con Pd”/ Mira (Avvenire): "bimbi in ghetti? Falso"

Soumahoro, come venivano spesi soldi di donazioni: il servizio di Pinuccio a Striscia la Notizia

Il servizio di Pinuccio a Striscia la Notizia su come venivano spesi i soldi delle donazioni appartenenti alle raccolte fondi lanciate dall’onorevole Aboubakar Soumahoro verrà trasmesso integralmente in occasione della puntata del tg satirico che andrà in onda questa sera, a partire dalle ore 20.35, su Canale 5. L’inviato esprimerà tutte le sue perplessità in merito alle voci di spesa documentate nelle rendicontazioni del 2020 e del 2021 pubblicate sul sito della Lega Braccianti.

LEGGI ANCHE:

Soumahoro, bollette a carico dei dipendenti coop/ Atteso Riesame su dissequestro beni

© RIPRODUZIONE RISERVATA