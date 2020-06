Space Cowboy/ Video, su Rete 4 il film di e con Clint Eastwood (7 giugno)

Pubblicità

Space Cowboy va in onda su Rete 4 per oggi, domenica 7 giugno, dalle ore 15. Si tratta di una pellicola realizzata negli Stati Uniti d’America nel 2000 dalla Warner Bros in collaborazione con la Malpaso production. La regia di questo film stata affidata anche al principale protagonista Clint Eastwood con soggetto e sceneggiatura scritti da Ken Kaufman e Howard Klausner. Il montaggio è stato realizzato da Joel Cox, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Jack N. Green mentre nel cast sono presenti oltre allo stesso Eastwood anche Tommy Lee Jones, Donald Sutherland, James Garner, James Cromwell, Marcia Gay Harden e William Devane.

Space Cowboy, la trama del film

Ecco la trama di Space Cowboy. Nei primi anni 50 la NASA stava lavorando ad un progetto chiamato Dedalus che doveva permettere di raggiungere la luna con un aereo sperimentale. Tuttavia il progetto fu messo da parte in quanto in uno dei tanti voli di prova il pilota William commette un piccolo errore che porterà alla distruzione del veicolo. Dopo l’incidente pilota dovrà fare i conti anche con la rabbia del suo equipaggio e soprattutto di Frank Corvin che sa benissimo come questo errore non potrà permettere a loro di toccare il suolo lunare. Una squadra di astronauti e tecnici che quindi doveva portare il mondo al di fuori dei propri confini si scioglie con i vari componenti che prendono strade differenti nella vita.

A fine degli anni 90 ed in particolare oltre quaranta anni dopo quell’incidente bussano alla porta di Frank alcuni scienziati della NASA. Un dirigente peraltro vecchia conoscenza dello stesso Frank richiede il suo aiuto in quanto si deve effettuare una missione di recupero per salvare un satellite russo che in ragione di un guasto elettrico rischia di colpire la Terra portando danni e distruzione. Il ruolo di Frank dovrebbe essere quello di istruire i nuovi astronauti perché il satellite è stato realizzato con tecnologia antiquata di cui non sono a conoscenza.

Pubblicità

Frank rendendosi conto dell’incredibile occasione può avere per tornare a visualizzare il suo sogno di entrare in orbita impone la volontà di dover far parte lui in prima persona della missione in quanto sarebbe necessario troppo che è un po’ per far capire le vecchie tecnologie. Così Il vecchio astronauta avrà l’opportunità di rimettere in sesto la sua vecchia squadra speciale e in particolar modo ritroverà il suo vecchio ufficiale di rotta Tank e l’ex ingegnere militare Jerry oltre che il pilota William. In quattro con tanti anni in più rispetto al passato potranno quindi nuovamente prepararsi per quella intenzione che avevano sempre desiderato. Non mancheranno le difficoltà soprattutto dal punto di vista fisico ma ben presto dimostrano di saperci ancora fare e di essere anche più bravi della nuova generazione.

Video, il trailer di Space Cowboy





© RIPRODUZIONE RISERVATA