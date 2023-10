Spagna, incendio in discoteca a Murcia: video choc/ “Almeno 7 morti e 4 intossicati”: si cercano dispersi

MAXI INCENDIO IN SPAGNA: ALMENO 7 MORTI NELLA DISCOTECA “TEATRE” DI MURCIA

È un bilancio drammatico quello che emerge dal maxi incendio avvenuto in Spagna a Murcia nella notte tra sabato e domenica: alla discoteca “Teatre” nel sud della penisola iberica si sono vissuti attimi di terrore per le fiamme che hanno devastato l’intera struttura, intrappolando alcuni dei giovani presenti nelle sale all’interno della discoteca. Al momento in cui vi scriviamo, il bilancio parziale dell’incendio aggiornato dal sindaco di Murcia Josè Ballesta parla di «almeno 7 morti», con 4 feriti intossicati trasportati immediatamente in ospedale dopo l’ingente intervento dei vigili del fuoco.

«Sale a 7 il numero dei morti all’interno della discoteca Atalayas. I servizi di emergenza continuano a lavorare nella zona. Forza e incoraggiamento alla famiglia e agli amici in questi tempi difficili», così ha scritto l’alcalde di Murcia. Si continua a lavorare per chiarire i fatti e la dinamica dell’incendio: si sa al momento che all’interno del “Teatre” si stava festeggiando un compleanno ma non è affatto chiaro il motivo delle fiamme propagate all’improvviso. Due donne di 22 e 25 anni e due uomini di 41 e 45 anni si sono salvati ma sono tutti intossicati dal fumo propagato dall’incendio all’interno della discoteca.

🔴 ACTUALIZACIÓN Los servicios de emergencias confirman 6 fallecidos en el interior de la discoteca Teatre. Continúan trabajando para esclarecer los hechos. Mi más sentido pésame a los familiares y amigos. https://t.co/P07hDhQWwD — José Ballesta (@Ballesta_Murcia) October 1, 2023

INCENDIO MURCIA, IL VIDEO E LE RICERCHE DEI DISPERSI

«Seguiamo con preoccupazione la notizia della tragedia di Murcia. Il mio affetto a tutte le persone colpite e le mie condoglianze alle loro famiglie»: così è intervenuta su Twitter la vicepresidente di Spagna Yolanda Diaz dopo che tutto il Governo Sanchez è stato informato degli ultimi aggiornamenti sull’incendio enorme di Murcia.

Le operazioni di spegnimento delle fiamme – qui sotto il video choc dei primi attimi dell’incendio – sono terminate domenica mattina 1 ottobre 2023 ma le cause del rogo ancora non sono state rese note in quanto le indagini proseguono senza indizi chiari: al di là della tragedia per i 7 morti, l’unica buona notizia è che i 4 intossicati non paiono in pericolo di vita. Per il resto, dopo aver estinto le fiamme, i soccorritori si trovano ora tra le macerie della discoteca per cercare i corpi delle diverse persone che mancano all’appello: sarebbero almeno 3 i dispersi che ancora non sono stati ritrovati.

🇪🇸 | Impactantes imágenes revelan la magnitud del devastador incendio sucedido en la discoteca Teatre en la zona Atalayas de Murcia, esta madrugada. El saldo trágico hasta ahora es de 6 personas fallecidas, y no se descarta que la cifra pueda aumentar. pic.twitter.com/yh5PpNfGpf — UHN Plus (@UHN_Plus) October 1, 2023













