Sparatoria a Palm Bay: ucciso un prete cattolico ed altre 3 persone/ Killer ammazzato dalla polizia

Una sparatoria in quel di Palm Bay, in Florida, ha provocato la morte di un prete cattolico, e della sua sorella. In totale, come riferisce CatholicAgency, le vittime sono state quattro, fra cui appunto padre Robert Hoeffner, che l’anno scorso aveva festeggiato il suo cinquantesimo anno di sacerdozio.

L’omicidio è stato commesso nella giornata di domenica scorsa, 28 gennaio, da parte del 24enne Brandon Kapas e oltre al prete e alla sorella Sally, il sospettato ha assassinato anche suo nonno, William Kapas, e un’altra persona la cui identità non è ancora stata resa nota. Le 4 uccisioni sono avvenute in due luoghi differenti: il prete e la sorella in una casa, mentre le altre due vittime in un’altra abitazione e al momento non è ancora chiaro il motivo di tale folle gesto.

SPARATORIA A PALM BAY, UCCISO UN PRETE E FERITI ANCHE DUE AGENTI”

Una volta che la polizia è intervenuta ha ucciso il 24enne, dopo che lo stesso ha aperto il fuoco anche contro gli agenti, ferendone due, così come spiegato in conferenza stampa da Mariano Augello, capo del dipartimento di Palm Bay. In ogni caso i due poliziotti sopravvivranno ha fatto sapere lo stesso agente. “Due dei nostri agenti sono stati feriti perché stavano svolgendo il loro lavoro e cioè proteggere e servire la nostra comunità, i membri e i nostri cittadini di Palm Bay”, ha detto Augello.

“Non tollereremo che nessuno impugni le armi o usi qualsiasi tipo di forza letale o aggressione nei confronti dei nostri agenti di polizia”. Sulla morte del prete cattolico, padre Robert Hoeffner, si è espresso il vescovo di Orlando, John Noonan, che ha parlato di lutto per “la tragica perdita di queste quattro vite” e ha affermato che “preghiamo per il riposo delle loro anime ed estendiamo le nostre preghiere alle loro famiglie”.

SPARATORIA A PALM BAY, UCCISO UN PRETE: LE PAROLE DEL VESCOVO

E ancora: “Padre Robert ‘Bob’ Hoeffner e sua sorella Sally sono stati entrambi tragicamente assassinati ieri (domenica ndr . Durante il suo sacerdozio, padre Hoeffner ha servito il popolo di Dio con compassione e umiltà. Ci mancherà la sua presenza piena di grazia. Sappiamo che lui e sua sorella sono ricevuti dal Signore con misericordia e amore. Preghiamo anche per i due agenti di polizia rimasti feriti e per i nostri dipendenti pubblici che salvaguardano la nostra comunità ed esprimiamo loro la nostra gratitudine in questo momento difficile”.

Il prete e la sorella sono stati ammazzati da Kapas nella loro casa, situata a nord ovest di Palm Beache, ha aggiunto Augello che poi ha precisato: “Non si sa quali fossero le sue intenzioni, presentandosi con un arsenale di armi. Le azioni dei nostri ufficiali hanno impedito che accadesse qualcosa di ancora più tragico”. Hoeffner ha servito presso la chiesa cattolica di St. Joseph a Palm Bay prima del suo pensionamento ed era andato in pensione dopo aver prestato servizio come sacerdote per 43 anni.











