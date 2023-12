Sparatoria all’università di Praga davanti la facoltà di lettere/ La polizia ceca: “Ci sono morti e feriti”

La polizia ceca ha comunicato che alcune persone sono state uccise e ferite in una sparatoria nei pressi dell’Università nel centro di Praga. La tragedia è avvenuta davanti alla Facoltà di Lettere dell’Università Charles, situata in piazza Jan Palach. Come spiegato dalle autorità, l’intera piazza e l’area circostante sono state chiuse. Le forze dell’ordine hanno inoltre invitato i cittadini a rimanere lontani dalla scena del crimine e a rimanere in casa. L’Università Charles si trova nel centro storico di Praga, a circa 500 metri dallo storico Ponte Carlo, nella zona turistica della città.

Panama: chiusa la più grande miniera di rame americana/ In pericolo la transizione verde dei paesi poveri

“Sul posto si contano diversi morti e decine di feriti“, ha scritto la polizia ceca su Twitter. Il responsabile della sparatoria è stato “neutralizzato” dalla polizia, come reso noto dall’emittente CT24. Gli agenti di polizia di Praga sarebbero intervenuti in seguito alla segnalazione: la stessa Università ha spiegato che si tratterebbe di un cecchino che fino a poco prima si trovava al quarto piano dell’edificio.

Ucraina: via libera per l'adesione all'UE/ Lellouche: "Una trovata pubblicitaria dettata dalla paura europea"

Sparatoria all’università Charles di Praga: l’uomo neutralizzato dopo gli spari

Come spiegato ancora dalla polizia ceca, l’uomo sarebbe stato neutralizzato dopo gli spari. A chi si trovava nella struttura è stato consigliato di non uscire dalle aule universitarie e di barricarsi utilizzando i mobili. Gli agenti hanno perlustrato tutta la zona per assicurarsi che non ci fossero altri attentatori, come spiegato dal sindaco Bohuslav Svoboda alla televisione ceca. “Abbiamo molti feriti, lo spettro è molto ampio, dai feriti leggeri a quelli più gravi, e sfortunatamente anche dei morti. Non abbiamo ancora un numero preciso”, ha aggiunto Jana Postova, portavoce dei soccorritori di Praga.











© RIPRODUZIONE RISERVATA