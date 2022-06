Speleologa bloccata in grotta a Monopoli/ A 120 m di profondità con braccio ferito

Proseguono le ricerche della speleologa che da ieri si trova bloccata presso la Grotta Rotolo, in quel di Monopoli, nota cittadina pugliese. Come riferito da BariToday sul posto segnalato si sono recati gli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico Puglia. Cnsas Puglia attraverso un aggiornamento, ha fatto sapere che la speleologa si è infortunata mentre si trovava all’interno della grotta, ed ha riportato un trauma ad un braccio. Al momento è bloccata a circa 120 di metri di profondità, per un tragitto che dall’ingresso è lungo all’incirca un’ora.

Appena giunta sul posto la squadra di primo intervento ha steso il cavo telefonico per le comunicazioni con l’esterno, ed è riuscita a raggiungere la speleologa infortunata. I tecnici disostruttori del Soccorso Speleologico, spiega ancora BariToday, hanno cercato di aprire la parte iniziale della grotta di modo da poter farci passare all’interno una barella, e raggiungere così la donna bloccata. I lavori sono proseguiti dalle ore 21:00 di ieri sera incessantemente per tutta la notte, con l’obiettivo di recuperare ovviamente la speleologa, che nel frattempo è stata comunque stabilizzata.

SPELEOLOGA BLOCCATA IN GROTTA A MONOPOLI: 40 TECNICI AL LAVORO

Nella mattinata di oggi, come specificato anche dal sito di Repubblica, sono giunti sul luogo anche alcuni tecnici del Soccorso Speleologico della Campania che stanno quindi collaborando con gli altri tecnici già presenti in grotta. A complicare il lavoro dei soccorsi è il percorso verso il punto dove si trova la donna, ricordiamo, a 120 metri di profondità, e che presenta dei tratti molto tortuosi e dei passaggi stretti che stanno ovviamente rallentando la progressione della barella verso il punto individuato.

A supporto delle operazioni, infine, anche i Carabinieri della Compagnia di Monopoli. Sono attesi aggiornamenti nel corso della giornata, speriamo ovviamente positivi. La donna, come riferisce l’Ansa, ha 40 anni, e sarebbero ben 40 le persone che stanno lavorando per il suo recupero: la speleologa nonostante il trauma al braccio e il lungo tempo passato nella grotta, versa comunque in buone condizioni.

